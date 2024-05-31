"سمكة الأرنب".. سلطات مصرية تحذر من أخطر أنواع الأسماك في العالم

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حذرت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية المصرية، المواطنين من تناول سمكة سامة تنتشر بالأسواق تعرف بـ"سمكة الأرنب".

ووصف بيان مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية تلك السمكة بأنها من أخطر الأسماك في العالم، لاحتوائها على سم قاتل كونها تتغذى على الطحالب السامة.

ولفت البيان إلى أن تلك السمكة تعرف أيضا باسم "فوجو" أو"القراض" ويتم تناولها في اليابان حيث يتم التعامل معها بحذر شديد كونها تحتوي على سموم قاتلة.

وذكر البيان أن هذا النوع من الأسماك قادم من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر المتوسط، قبل أن ينتشر فيه، وأن حالات التسمم الناتجة عن تناول السمكة لا يوجد له مصل، مشيرا إلى أن أعراض التسمم لدى الإنسان تختلف من شخص لآخر بحسب قوة مناعة الجسم أو كمية السم الذي تناوله.

وتعرف سمكة الأرنب السامة بجلدها الرمادي، وطولها الذي يصل إلى 53 سم، وتمتلك عيونا داكنة، وتحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم.

تبدأ أعراض التسمم بها خلال 20 دقيقة إلى ساعة، ويتسبب سمها في الوفاة خلال 6 - 8 ساعات، وتشمل أعراض التسمم ضيق التنفس، وشلل العضلات، وإسهالا وغثيانا وقيئا، وانخفاضا في معدل ضربات القلب.