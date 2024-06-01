اتصال بين شكري وبلينكن.. وتوافق على ضرورة إنهاء الحرب بغزة

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اتفقت مصر والولايات المتحدة على ضرورة إنهاء الحرب بغزة، ووقف النار وفتح المعابر وتوصيل المساعدات.

وتلقى سامح شكري وزير خارجية مصر اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تناول الأوضاع في قطاع غزة.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزيرين بحثا المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن.

وأكد الوزير شكري خلال الاتصال على دعم مصر لكل جهد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية من دون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير أبو زيد أن الوزيرين بحثا مختلف جوانب الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة، حيث شدَّد الوزير شكري على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لإدخال المساعدات، وتوفير الظروف الآمنة لعمل أطقم هيئات الإغاثة الدولية بالقطاع.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.