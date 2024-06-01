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الطبيبة المصرية نهى محمود سالم
الطبيبة المصرية نهى محمود سالم

العثور على جثمان طبيبة مصرية اختفت خلال رحلة سياحية في تركيا

كشف أصدقاء للطبيبة لـ"العربية نت" أنها تبلغ من العمر 64 عاماً، وتعمل أخصائية في مجال التخدير

القاهرة - العربية نت
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عثرت السلطات التركية على جثمان طبيبة مصرية كانت قد اختفت قبل أسبوع عقب وصولها في رحلة سياحية إلى اسطنبول .

وأعلنت السلطات التركية العثور على جثمان الطبيبة المصرية نهى محمود سالم، التي اختفت قبل أسبوع خلال زيارة البلاد، مضيفة أنه عثر على الجثمان في منطقة غابات في منطقة بيرم باشا بإسطنبول.

وكشف أصدقاء للطبيبة لـ"العربية.نت" أنها تبلغ من العمر 64 عاما، وتعمل أخصائية في مجال التخدير، وكانت تتبنى مبادرات اجتماعية في مدينتها الإسكندرية، منها مبادرة كانت بعنوان ما ترميش على الأرض، وظهرت في وسائل إعلام مصرية للحديث عن تلك المبادرة.

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وحسب ما ذكرت صحف تركية فإن أسرة الطبيبة المصرية تقدمت بطلب للتحقيق في الواقعة والقبض على القاتل الذي يعتقد أنه ارتكب الجريمة بدافع السرقة.

وقالت إن الطبيبة سافرت إلى تركيا قبل شهر في رحلة سياحية واختفت قبل أسبوع، وبعد العثور على الجثة تم إجراء تحليل الحمض النووي والتأكد من هويتها، مضيفة أنه تم تسليم الجثمان إلى نجلها الذي وصل إلى تركيا للبحث عنها بعد فقدان الاتصال بها.

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