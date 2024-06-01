مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
البلوغر سمية نستون

القبض على بلوغر مصرية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

كشف مغردون أن البلوغر وتدعى سمية نستون كانت تبث فيديوهات خادشة للحياء، ترتدي خلالها ملابس شبه عارية وتقدم حركات مثيرة للغرائز

القاهرة - العربية نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ألقت السلطات المصرية القبض على بلوغر شهيرة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اليوم السبت، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام سيدة لها معلومات جنائية، ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدة لكسب أرباح غير مشروعة.

مادة اعلانية

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها".
وأكدت وزارة الداخلية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ويجري حاليا العرض على النيابة العامة.

من جانبهم كشف مغردون أن البلوغر وتدعى سمية نستون كانت تبث فيديوهات خادشة للحياء ترتدي خلالها ملابس شبه عارية وتقدم حركات مثيرة للغرائز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط