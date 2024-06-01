عقار خدر به سفاح النساء ضحاياه.. لماذا مُنع في مصر؟

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بعدما ضج الشارع المصري خلال الأيام الماضية بقضية "سفاح التجمع" المدعو كريم مسلم، الذي وقع في قبضة الأمن إثر اكتشاف جثث 3 نساء في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، بدأت التساؤلات حول العقار الذي كان يتناوله السفاح قبل تنفيذ جرائمه، والذي كان يجبر ضحاياه من النساء على تناوله رغما عنهن، لا سيما أن التحقيقات أشارت إلى أنه لا يتذكر ضحاياه بشكل تفصيلي نظرا لوقوعه تحت تأثير المخدر، فما هو عقار الـ GHB الذي ضجت به وسائل الإعلام في قضية سفاح النساء بمصر؟

في حديث خاص لموقع "العربية.نت" مع الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي، أوضح أن الـ GHB ليس عقارا، وإنما هو نوع من المخدرات، وكان يستخدم قديما لعلاج النوم المفرط والكسل الشديد، ولكن نظرا لإدمانه، بدأ تصنيفه كعقار ممنوع ومحظور في كل دول العالم.

عقار الاغتصاب

وأشار خبير السموم إلى أن GHB أو عقار الاغتصاب كما يطلق عليه البعض، يحتوي على مادة من المواد المهلوسة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويُحدث نوعا من التغييب عن الوعي، ولا يتذكر الشخص ما حدث له وكيف كانت تصرفاته وهو تحت تأثير هذه المادة المخدرة.

وعن سبب تسميته بعقار الاغتصاب، قال الدكتور محمد مصطفى :" تم تسميته بهذا الاسم لأن حالات كثير تعرضت للاغتصاب ولم تتذكر ما حدث لها نتيجة تناول هذا العقار، الذي يسبب أيضا مشاكل في الجهاز الهضمي ويُحدث حالة غثيان وقيء، ولا يتذكر الشخص بعد الانتباه ما حدث له نهائيا ومن هنا جاءت علاقته بالجرائم غير المبررة التي يكون الشخص فيها غير مسؤول عن تصرفاته ولا يشعر بما يفعل"، موضحا أنه يستخدم بشكل واسع في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم.

خصائص إدمانية

وشدد خبير السموم على أن GHB ومثيله لهما خصائص إدمانية ولهما ارتباط شرطي بالجهاز العصبي المركزي، لافتا إلى أنه يوجد في صورة حبوب كما يمكن تدخينه أيضا، إلا أن الشائع منه هو تناوله عن طريق الفم.











وأضاف أن بضع قطرات زائدة من العقار تؤدي إلى فقدان الوعي وربما إلى الوفاة، ويمكن أن يتعرض متعاطي GHB إلى الاختناق وهو يتقيأ.

وتابع خبير السموم أن العقار ممنوع تصنيعه في مصر ومدرج في جدول المخدرات، ولا يتم تصنيعه إلا في أماكن محظورة وغير مرخصة.

نشاط غير طبيعي

ولكن هل توجد علاقة بين العقار والإثارة الجنسية؟ أجاب دكتور محمد مصطفى: "كل المخدرات تسبب الهلاوس، وأي مادة مهلوسة تحدث إثارة جنسية أو نشاطا جنسيا غير طبيعي".

وأوضح أن العقار لا يعطي نفس التأثير مع كل الأفراد، ولذا لا نستطيع أن نجزم أنه مثير أو منشط جنسي، ولكن الهلوسة تثير في نفس الشخص أي تصرف غير مسؤول كاغتصاب المحارم أو غيرها من التصرفات غير الرشيدة العاقلة.

وختاما أوضح خبير السموم أن العقار غير منتشر في مصر بشكل عام ويدخل البلاد بطرق غير شرعية مثل التهريب، وعلق: "نحن في انتظار نتائج جهات التحقيق حول تناول سفاح التجمع هذا العقار من عدمه".

جرائم سفاح النساء

وكانت النيابة العامة كشفت تفاصيل جرائم "سفاح التجمع" الذي قتل عدة فتيات وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن.

وتبين أن المتهم اعتاد التعرف على الفتيات عبر الإنترنت واصطحابهن إلى شقته في أحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، لتعاطي مواد مخدرة معهن، ثم معاشرتهن جنسياً.

وعند وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، كان يعطيهن عقاقير تفقد الوعي، ثم يقتلهن ويصور ذلك عبر هاتفه.

كذلك أظهر التحقيق أن جميع اللاتي قتلهن "فتيات ليل" من القاهرة.

يذكر أن "قاتل النساء" هذا من مواليد 1987 وألقي القبض عليه يوم السبت الفائت (25 مايو)، ليتبين أنه كان معلماً في إحدى المدارس قبل أن يترك عمله ويدخل عالم التجارة.

كما كشفت التحريات أنه طلق زوجته منذ 4 سنوات.