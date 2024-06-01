مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
صورة للطبيبة المصرية نهى محمود سالم خلال رحلتها الأخيرة في تركيا

غموض يحيط بمقتل طبيبة مصرية بتركيا.. شخص تعرفت عليه قد يفك اللغز!

سافرت لتركيا في رحلة سياحية رفقة أصدقاء لها نهاية أبريل، على أن تعود للإسكندرية قبل أسبوع، لكن انقطعت أخبارها بذويها في مصر ونجلها المقيم بدولة عربية

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

ما زال الغموض يحيط بمقتل الطبيبة المصرية نهى محمود سالم في اسطنبول بتركيا خلال رحلة سياحية.

وعثرت السلطات على جثمان الطبيبة ملقاة أسفل شجرة بمنطقة غابات في منطقة بيرم باشا بإسطنبول، وتكثف جهودها لضبط القاتل ومعرفة ملابسات الجريمة.

الطبيبة المصرية نهى محمود سالم التي عثر عليها مقتولة في تركيا
من 2
  • الطبيبة المصرية نهى محمود سالم التي عثر عليها مقتولة في تركيا
  • الطبيبة المصرية نهى محمود سالم التي عثر عليها مقتولة في تركيا
(2 صور)
الطبيبة المصرية نهى محمود سالم التي عثر عليها مقتولة في تركيا
الطبيبة المصرية نهى محمود سالم التي عثر عليها مقتولة في تركيا
الطبيبة المصرية نهى محمود سالم التي عثر عليها مقتولة في تركيا
الطبيبة المصرية نهى محمود سالم التي عثر عليها مقتولة في تركيا

وحسب التحقيقات، فقد سافرت الطبيبة المصرية إلى تركيا في رحلة سياحية رفقة أصدقاء لها، نهاية أبريل الماضي، وكان من المقرر أن تعود لمدينتها الإسكندرية قبل أسبوع، لكن انقطعت أخبارها بذويها في مصر ونجلها المقيم في إحدى الدول العربية، ما دفع الأخير إلى التوجه إلى تركيا للبحث عن والدته.

من مراسم دفن الطبيبة المصرية نهى محمود سالم
من مراسم دفن الطبيبة المصرية نهى محمود سالم

وتقدم نجل الطبيبة، ويدعى يحيى حسن ببلاغ للجهات الأمنية التركية يفيد باختفاء والدته، وطلبت منه السلطات البقاء في اسطنبول حتى الوصول لها ومعرفة مصيرها، وبعد أيام تواصلوا معه وأخبروه بالعثور على جثمان يعتقد أنه لوالدته.

وتعرفت السلطات بالفعل على الطبيبة من خلال مطابقة الحامض النووي لها مع نجلها حيث وافق على دفنه في مقابر كليوس بالمدينة.

العثور على جثمان طبيبة مصرية اختفت خلال رحلة سياحية في تركيا مصر العثور على جثمان طبيبة مصرية اختفت خلال رحلة سياحية في تركيا

ووفق صحف تركية، فإن مواطنا مصريا يدعى عبدالرحمن، وهو أحد أقارب العائلة ويقيم في تركيا، قال إن الضحية جاءت إلى تركيا للسياحة قبل شهر وكان ابنها على تواصل معها، لكن انقطعت أنباؤها بعد ثلاثة أسابيع من وصولها، حيث لم تكن تجيب على هاتفها ورسائل "واتساب"، وبعد إغلاق الهاتف تم التقدم ببلاغ باختفائها.

وأضاف أن الطبيبة كان من المنتظر أن تعود لمصر قبل أسبوع، مضيفا أنها تعرفت على شخص مصري الجنسية في تركيا، داعيا لاستجواب كل من قابلتهم وتعرفت عليهم في تركيا للوصول للحقيقة وفك لغز مقتلها.

وسابقا، كشف أصدقاء للطبيبة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أنها تبلغ من العمر 64 عاما، وكانت تتبنى مبادرات اجتماعية في مدينتها الإسكندرية، منها مبادرة كانت بعنوان "ما ترميش على الأرض"، وظهرت في وسائل إعلام مصرية للحديث عن تلك المبادرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مسؤولون أميركيون لـ"العربية": تمديد مهمة حاملة الطائرات "أيزنهاور" لمواجهة الحوثيين مسؤولون أميركيون لـ"العربية": تمديد مهمة حاملة الطائرات "أيزنهاور" لمواجهة الحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط