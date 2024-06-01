نظام جديد للثانوية العامة في مصر.. إلغاء العلمي والأدبي والاستبدال بمسارات جديدة

دقيقتان للقراءة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، ملامح التطوير في نظام الثانوية العامة، وسيكون هناك قانون خاص بالثانوية الجديدة سيعرض على مجلس النواب المصري، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد موعد التطبيق حتى الآن، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور القانون.

وقال الوزير، خلال اجتماعه مع عدد من محرري الوزارة، اليوم السبت، إن الهدف من الثانوية العامة الجديدة هو تعدد فرص للثانوية العامة الجديدة، إذ إن هناك نظامًا للبرمجة والذكاء الاصطناعي لذا يجب اتباع نظام المسارات.

القواعد العامة للثانوية العامة الجديدة

وكشف الوزير القواعد العامة للثانوية العامة الجديدة هما: "حرية الاختيار وتعدد الفرص ومراعاة وظائف المستقبل والمواد المؤهلة".

وتابع بأن الثانوية الجديدة لن يكون بها تشعيب علمي أو أدبي، بل عبارة عن مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات، وستكون هناك أربعة مسارات، وهي القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية.

وقال إنه سيكون لكل مسار أربعة مواد، حسب طبيعة الدراسة، منها مادتان مؤهلتان لقطاع كليات بعينه، ومادتان أخريان أساسيتان، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه.

وأشار إلى أن كل طالب له الحق في دخول مسارين، إذ إن كل طالب له مادتان مؤهلان له خلال الدراسة.

وأكد أنه سيتم تطبيق الثانوية العامة الجديدة حين صدور القانون ويتم تطبيقه على الصف الأول الإعدادي حين صدور القانون، لافتًا إلى أن الثانوية العامة الحالية مستمرة حين صدور القانون.

وأوضح أنه جار العمل مع وزارة التعليم العالي في هذا الأمر وبعض ذلك عرض القانون على مجلس النواب.