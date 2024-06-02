رادار الأسعار.. تطبيق لضبط الأسواق والعثور على العروض بمصر

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أعلنت الحكومة المصرية قبل شهرين إطلاق تطبيق لضبط الأسواق وأسعار السلع في مواجهة استغلال التجار وأصحاب المحلات لأزمة عدم استقرار سعر العملة.

"رادار الأسعار"

وأكد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك في مصر، إسلام الجزار، أمس السبت، أن تطبيق "رادار الأسعار" يساعد على ضبط أسعار السلع بالأسواق وتعزيز التنافسية.

وقال الجزار في تصريحات تلفزيونية إن هذا التطبيق سيساعد المواطنين على إيجاد أقل سعر للسلعة في نطاق المناطق التي يتواجدون بها، فضلا عن تعزيز التنافسية بين الشركات والمنتجين والموردين لرغبتهم في بيع السلعة بأقل سعر ممكن.

"لوكيشن بالأماكن الرخيصة"

وأوضح أن هذا التطبيق يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي، الذي تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع فى النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.

وكان رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع أسامة الجوهري، قد قدم في أبريل الماضي عرضا حول أعمال تطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.

وأوضح حينها أنه تم الانتهاء من تطوير التطبيق، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.

كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تم مشاركتها من مستخدمين آخرين.

تطبيق آخر لتلقي الشكاوى

وأضاف أنه جرى التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور.

أيضا يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة من السلع في الأسواق المصرية، لافتا إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو المقبل.