جماجم مصرية للبيع في بريطانيا.. مناشدات من زاهي حواس

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طالب عالم الآثار المصري زاهي حواس بإغلاق متحف إنجليزي، عرض جماجم مصرية أثرية للبيع، مشيرا إلى أن هذا التصرف "غير أخلاقي".

‏وقال حواس فى تصريحات تلفزيونية إن "عرض جماجم مصرية أثرية للبيع أمر غير أخلاقي وليس محترما وبشعا"، منوها بأنه "يتم بيع المومياوات في مزاد علني وهو تصرف غريب".

وشدد على أنه "سعيد بما قالته نائبة إنجليزية وتصريحاتها بأنها تصرفات استعمارية".

وتم الإعلان عن بيع 18 جمجمة أثرية مصرية في مزاد علني ضمن متحف في لندن صاحبه كان عسكريا إنجليزيا وباحثا في الآثار، كما نقل عن أنباء متداولة أن هذا المزاد تم وقفه، في حين لم يذكر زاهي اسم المتحف الذي طالب بإغلاقه.

تصرفات استعمارية

وأضاف أنه على "المتاحف الأوروبية وفي دول الغرب أن تتوقف عن التصرفات الاستعمارية".

وأوضح أن "الآثار المصرية أخذت خلال فترة الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، ولا تزال موجودة بمتاحف أوروبا"، وأن المتاحف الأوروبية والأميركية لا تزال تمارس الأعمال الاستعمارية بمعنى أنهم "يشترون الآثار المسروقة".

وذكر عالم الآثار، أنه "في القرن الـ16 والـ18 كانت إنجلترا وفرنسا تبعث قراصنة للأقصر وخرجت من مصر في هذا الوقت بآلاف المومياوات والتي كانت تستخدم في المواد الطبية"، مؤكدا أنه "لا يوجد متحف في أميركا أو بريطانيا أو فرنسا ليس به مومياء مصرية، وكل هذه المومياوات هي غير ملكية".

وأكد أن "هناك ثريا عربيا حصل على تمثال مصري عن طريق مزاد إنجليزي".