5 وشوم على جسد سفاح التجمع بمصر.. تكشف تفصيلاً مرعباً

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لا تزال العديد من التفاصيل الصادمة تتكشف في قضية كريم مسلم الذي عرف إعلامياً بـ سفاح التجمع، والمتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية بمصر.

فقد كشفت التحقيقات وجود 5 وشوم على جسد الشاب الأربعيني الموقوف.

إلا أن الصدمة أتت بعدما أكد كريم أن تلك الوشوم تعود لـ 5 فتيات تلذذ واستمتع بتعذيبهن وضربهن بأبشع الطرق سابقا.

كما أقر بأنه كان يتناول المواد المخدرة خلال تنفيذ جرائمه، لا سيما مادتي "كريستال ماس والآيس"، ما جعله لا يعلم عدد ضحاياه على وجه التحديد ومصير بعضهن.

200 مقطع فيديو

في حين واجهت جهات التحقيق المتهم بقرابة 200 مقطع مصور وجدت على هاتف محمول و2 جهاز "لاب توب" وكاميرا تصوير فائقة الجودة، وتضمنت مشاهد له أثناء تعذيب ضحاياه بممارسة العلاقة الجنسية وقتل بعضهن وممارسة الرذيلة مع أجسادهن عقب لفظ أنفاسهن الأخيرة.

وظهرت في الفيديوهات أكثر من 11 فتاة جارٍ البحث والتحري حول مصيرهن، خاصة أن المتهم اعترف أمام التحقيق في بادئ الأمر أنه تخلص من إحدى ضحاياه ثم دفن جثتها على طريق الإسماعيلية.

لكن أسرتها أكدت لاحقا أنها ما زالت على قيد الحياة وأنها حامل منه، وفقا لما نشره موقع "المصري اليوم".

يشار إلى أن المتهم كان اعتاد التعرف على الفتيات عبر الإنترنت واصطحابهن إلى شقته في أحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، لتعاطي مواد مخدرة معهن ثم معاشرتهن جنسياً.

عقاقير تفقد الوعي

وعند وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، كان يعطيهن عقاقير تفقد الوعي، ثم يقتلهن ويصور ذلك عبر هاتفه.

كذلك أظهر التحقيق أن جميع اللاتي قتلهن "فتيات ليل" من القاهرة.

وكان ألقي القبض على "قاتل النساء" هذا من مواليد 1987 يوم السبت 25 مايو، ليتبين أنه كان معلماً في إحدى المدارس قبل أن يترك عمله ويدخل عالم التجارة.

كما كشفت التحريات أنه طلق زوجته منذ 4 سنوات. وكشفت النيابة أن المتهم كان يتخلص من ضحاياه من خلال وضعهن داخل حقيبة سفر ونقلهن بسيارته إلى مناطق صحراوية ببورسعيد والإسماعيلية قبل الذهاب لإلقاء جثثهن بالصحراء.