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حسين الشحات
حسين الشحات

صفعة الشحات للاعب مغربي لم تنتهِ بحكم الحبس.. تهديد باللجوء للفيفا

دبي - العربية.نت
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في ظل تداعيات واقعة "الصفع" الشهيرة، هدد محامي المغربي لاعب نادي بيراميدز المصري محمد الشيبي، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصري فرض عقوبة ضد اللاعب.

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"تهديد باللجوء للفيفا"

وقال المحامي هاني بكري، السبت، في تصريحات تلفزيونية، إن المحترف المغربي سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد معاقبته بالإيقاف لست مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه، بدعوى مخالفته للوائح باللجوء للمحاكمة المدنية في واقعة رياضية.

وهدد خلال مقابلة على قناة "صدى البلد" المصرية، أنه سيتم تصعيد الموضوع بسبب مخالفة اتحاد الكرة المصري لوائح فيفا "حتى لو وصلنا لمحكمة التحكيم الرياضي الدولي".

"خالف اللوائح"

واعتبر أن الاتحاد المصري "خالف اللوائح بالتغوّل على هيئة قضائية مستقلة"، وهي لجنة الانضباط التابعة للاتحاد والمنوطة بإصدار العقوبات.

أتت هذه التطورات بعدما أصدرت محكمة مصرية، الخميس الماضي، حكما بمعاقبة لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، وتعويض قدره 100 ألف جنيه، (حوالي 2000 دولار)، لاتهامه بالتعدي على الشيبي بالضرب والسب والقذف والإهانة.

"صفعة على أرض الملعب"

وكان الشحات قد تعدى على الشيبي بالصفع على أرض الملعب بعد نهاية مباراة بين الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري، الموسم الماضي.

حينها فرض الاتحاد المصري عقوبة بالإيقاف والغرامة على الشحات، وكذلك غرّم الأهلي لاعبه الشحات، واعتذر الأخير أيضًا.

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