لغز كشفته الشرطة.. مفاجأة حول عودة فتاة المنصورة المختفية قبل أيام

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كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل لغز اختفاء فتاة قبل أيام وقيام والدها بعرض مكافأة مالية كبيرة لمن يعثر عليها.

وقالت الوزارة إنه تبين أنه تبلغ لمركز شرطة ⁧دكرنس⁩ بمديرية أمن ⁧الدقهلية⁩ من مالك ورشة مقيم بدائرة المركز بغياب ابنته الطالبة عن مسكنهما.

وأضافت أنه بإجراء التحريات تبين قيام شخصين وهما عامل وسائق مركبة توك توك" مقيمان بدائرة المركز تربطهما علاقة صداقة بالمتغيبة" باصطحابها إلى مدينة جمصة والاستيلاء على هاتفها المحمول ومبلغ مالي وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة ⁧بني عبيد⁩.

‏وتابعت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد أعادت الفتاة بعد أن ظلت مختفية لمدة أسبوع.

واختفت الطالبة في ظروف غامضة بعد خروجها من المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبعد قلق كبير على مصيرها، عرض الأب مبلغاً مالياً كبيراً لمن يدلي بأي معلومات عنها.

وقال الأب جمال عبد الغفار لـ"العربية.نت"، إن ابنته "جنة" غابت منذ الخميس قبل الماضي، بعد خروجها من المدرسة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف أن كاميرات المراقبة أظهرت الفتاة في منطقة قريبة من المدرسة عند الساعة: وكانت تبكي، وفق الشهود.

ورجّح الأب الذي ظهرت اللهفة والقلق على صوته بشكل كبير، أنه وبحسب ما استنتجه من عدة أحداث، تعرض ابنته لمحاولة ابتزاز إلكتروني.

وأضاف أنه يعتقد أن يكون هناك من هدد ابنته بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها بمبلغ مالي كبير.

وأوضح أن سائق توك توك ظهر بكاميرات المراقبة حاول التحدث مع ابنته واصطحابها، فيما رفضت ابنته الأمر لتختفي بعدها في ظروف غامضة.

وتوقّع أن يكون السائق على صلة بالشخص المتهم.

وأمام الحادث، عرض الأب دفع مبلغ "100 ألف جنيه مصري" لمن يدلي بأي معلومات تساعد في العثور على ابنته.