السيسي يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات

1 دقيقة للقراءة

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحالية، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات.

"من ذوي الكفاءات والخبرات"

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة بأن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة "من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق أهداف الدولة التي على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

مادة اعلانية

وأضاف البيان ضمن أهداف الحكومة المرتقبة "وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي، والخطاب الديني المعتدل".

"مواصلة مسار الإصلاح"

كما أشار البيان إلى أن مهمة الحكومة الجديدة "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

يشار إلى أن مصطفى مدبولي تولى رئاسة الحكومة منذ يونيو عام 2018، وشهدت حكومته تعديلات أكثر من مرة.