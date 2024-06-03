بعد تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.. وزراء باقون في مناصبهم

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كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات بعدما قبل استقالة حكومته.

أسماء الوزراء الباقين في مناصبهم

إلى هذا، علمت "العربية.نت" من مصادر أسماء الوزراء المستمرين في مناصبهم بالتشكيل الجديد.

وبحسب المصادر فإنه من الرجح بقاء كل من سامح شكري وزيرا للخارجية، وعاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهالة السعيد وزيرة للتخطيط، وكامل الوزير وزيرا للنقل.

كما أكدت المصادر أنه سيتم الإبقاء على أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، ورضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، و أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما ذكرت المصادر أيضا الإبقاء على هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات.

مهام الحكومة الجديدة

وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب

كما تعمل الحكومة الجديدة على ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.