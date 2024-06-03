خاصة بصيادي "القناة".. أغنية منسية من التراث تشعل زفافاً مصرياً

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أشعل مقطع فيديو لرقصة فلكلورية جماعية بإحدى حفلات الزفاف في مصر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة.

وانتشر مقطع فيديو على جميع منصات التواصل الاجتماعي لمجموعة من الرجال الحضور بإحدى حفلات الزفاف في بورسعيد، الجمعة الماضية، حيث ظهر الرجال وهم يرقصون رقصة فلكلورية قديمة على نغمات موسيقى "السمسمية" وأغنية خاصة بصيادي مدن قناة السويس.

أبدعوا كراقصين محترفين

وفي المقطع ظهر مجموعة من الرجال يؤدون الرقصة الفلكلورية بشكل عفوي ومتناسق ومبهج، ورغم أن خطوات الرقصة كثيرة ومتغيرة فإن حاضري الزفاف أبدعوا فيها وكأنهم راقصون محترفون.

مليون مشاهدة وآلاف التعليقات

وتم تداول الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وحاز على أكثر من مليون مشاهدة، وآلاف الإعجابات والتعليقات التي أجمعت على روعة وبهجة المقطع، كما أثنى عدد كبير على فكرة الاستعانة بأغنية منسية من التراث والفلكلور المصري الخاص بأهالي مدن القناة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" في حفل زفاف حديث، كما أثنوا على دراية "المعازيم" بخطوات الرقصة وحفظها والتعبير من خلالها عن تراث أهل مدن القناة.

"إحنا البمبوطية" أشعلت الزفاف

وعادة ما يحرص الكثيرون على الاستعانة بالأغاني الشبابية العاطفية ذات الإيقاع السريع وأغاني المهرجانات لإشعال حفلات الزفاف ونشر البهجة بين الحضور، إلا أن اختيار الأغنية الفلكلورية "إحنا البمبوطية" كان غريبا وصادما، لكنه مبهج في ذات الوقت.

ونشرت إدارة قاعة الزفاف المقطع على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت: "المعازيم كلها أجمعت أن دي أحلى أغنية اشتغلت في الفرح".

رقصة "البمبوطية"

جدير بالذكر أن "البمبوطية" رقصة بحرية فولكلورية شديدة الخصوصية ترتبط بأنغام السمسمية وتعتمد عليها، وهذه الرقصة هي تراث بحري من فنون الصيادين والبحارة وتجار البحر الذين يعملون على المراكب مع السفن العابرة في قناة السويس قديما.