إفتاء مصر تطلق صفحة خاصة بمناسك الحج والعمرة

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، إطلاق صفحة خاصة بمناسك الحج والعمرة على بوابتها الإلكترونية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك مواكبة لعصر الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تيسير المناسك وشرحها والإجابة عن كل ما يشغل أذهان ضيوف الرحمن.

كما أوضحت أن تلك الصفحة تُعنى بنشر كل ما يتعلق بأعمال الحج والعمرة، وتحتوي أيضاً على فتاوى معتمدة من دار الإفتاء المصرية في كل المسائل التفصيلية الخاصة بهذه الشعائر.

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من بداية رحلة الحج إلى نهايتها

وتقدم الصفحة معلومات ونصائح للحجاج بداية من الاستعداد لهذه الرحلة، ثم أعمال الحج ومناسكه من أحكام الإحرام والطواف والسعي، وما يتعلق بالمكوث بمنى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة، ثم الوقوف بعرفة حتى الإفاضة إلى المزدلفة، والمبيت بمنى أيام التشريق حتى انتهاء المناسك بطواف الوداع، وأيضا زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة.

كما تتيح الصفحة تحميل وقراءة كتاب "الحج والعمرة" الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية، من خلال بوابتها الإلكترونية أو التطبيق الإلكتروني، وهو من إصدارات الدار المتخصصة في هذا الشأن.

كذلك تخصص الصفحة ركناً خاصاً للمرأة، أتاحت فيه كل ما يتعلق بالنساء من المحرمات وكل الأحكام الخاصة بها طوال فترة الحج ومناسكه.

تحديث التطبيق الإلكتروني

وأعلنت الإفتاء عن تحديث تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية ليكون ملائماً لهذه المناسبة بإظهار فتاوى أشهر الحج.

كما تم إضافة قسم المرئيات للتطبيق يحتوي على فيديوهات "موشن غرافك" تشرح الحج خطوة بخطوة ليكون دليلاً إرشادياً للحجاج، مع إفراد جزء خاص لزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة وكل ما يتعلق بها من مستحبات وأدعية مأثورة وفتاوى ومرئيات.

كذلك أتاحت الإفتاء نظام الرسائل الصوتية من خلال تطبيقها الإلكتروني في خدمة "سجل سؤالك" على مدار 24 ساعة طوال فترة موسم الحج لمساعدة غير القادرين على الكتابة، حيث يقوم المستخدم بتسجيل سؤاله في رسالة صوتية ويتم الرد عليه برسالة صوتية يسمعها المستفتي.