زيادة المصروفات الدراسية 100% يشعل ضجة بمصر.. والتعليم ترد

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مع انتهاء العام الدراسي كل عام، وبداية آخر، تبرز إلى السطح شكاوى أولياء الأمور من الزيادات المطلوبة في المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والدولية.

لكن هذه المرة ارتفعت أصوات أولياء الأمور الذين شكا بعضهم من رفع المصروفات الدراسية بأرقام مبالغ فيها للعام الجديد 2024 – 2025 ، مطالبين وزارة التربية والتعليم للتدخل الفوري لحل الأزمة.

زيادة كبيرة ومعجزة لأولياء الأمور

وشكا أولياء الأمور من رفع المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه، مطالبين الوزارة بضرورة ضبط هذه المسألة بحيث لا تتعدى الزيادات حاجز الـ10% سنويا، خصوصا أن الزيادة الكبيرة في المصروفات تؤثر على الأسر المصرية التي لديها أكثر من طفل في المراحل الدراسية المختلفة.

زيادة المصروفات بنسبة 100%

ونشرت إحدى الصحف المصرية تقريرا حول الأزمة، حيث ورد في التقرير شكاوى أولياء أمور من رفع المصروفات الدراسية بنسبة 100% للعام الدراسي المقبل، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع وزارة التربية والتعليم للرد على هذا التقرير وتوضيح الأمر.

وجاء في تقرير الصحيفة المصرية، شكوى إحدى أولياء الأمور التي قالت إن مدرسة أبنائها رفعت مصروفات المرحلة الإعدادية من 13 ألفا إلى 30 ألف جنيه مع الإلزام بالدفع قبل العام الدراسي.

فيما أفاد آخرون عن زيادة مصاريف المدرسة من مبلغ 17 ألف جنيه إلى 23 ألفا للعام الدراسي المقبل، كما أكد أولياء الأمور بحسب التقرير على رفض المدارس للتفاوض في الأمر معهم.

الوزارة تنفي

من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا أمس الأحد، بشأن أزمة المصروفات الدراسية، حيث نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يصدر كتابا دوريا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة للمدارس المختلفة خاصة أو دولية.

وقال المتحدث الرسمي، إن تقرير الجريدة المصرية المنشور بالأمس حمل تفاصيل مغلوطة واستند لآراء عدد من أولياء الأمور من دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق.

آلية دقيقة وقرارات وزارية

وأكد متحدث الوزارة أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

كما ناشدت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات والاستناد للمصادر الرسمية.