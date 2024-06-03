مفاجأة.. قاتل طفل شبرا باع كليته قبل شهور من ارتكاب جريمته

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في آخر تطورات قضية "طفل شبرا الخيمة"، وبعد قرار نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر تجديد حبس المتهمين طارق أنور المتهم الأول، وعلي الدين خالد المتهم الثاني، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، اعترف المتهم الأول بعدد من الاعترافات الصادمة.

"استخراج الأحشاء"

واعترف " طارق أنور" منفذ جريمة قتل طفل شبرا الخمية في التحقيقات، بأنه قام بالتواصل مع المتهم الثاني "علي الدين" وطلب منه أعضاء طفل لم يكن بالغًا، وبالفعل قام باستدراج الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 سنة، لكونه كان يربطه علاقة صداقة معه، في شقة كان يسكن بها وقام بتفريغ أحشائه لحصوله على مبلغ مالي 5 ملايين جنيه، وتمت عملية التنفيذ عن طريق مكالمة فيديو على تطبيق الماسنجر.

اختطاف طفل آخر

كما اعترف المتهم بأنه بعد تنفيذه الجريمة طالب "المتهم الثاني" بأن يقوم بعمل ذلك مع طفل آخر من أجل تنفيذ تحويل الأمول له وبالفعل اتجه إلى منطقة رمسيس بالقاهرة من أجل اختطاف طفل آخر وتفريغ أحشائه، ولكنه تم القبض عليه قبل أن يفعل ذلك.

وأوضح المتهم أنه عرف طريق بيع الأعضاء عندما قام ببيع الكلية الخاصة به لتعثره ماديا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى بمبلغ 170 ألف جنيه في شهر نوفمبر عام 2023 الماضي، وبعد احتياجه للمال مرة أخرى قام بالتواصل مع نفس الشخصيات، وتم التواصل مع المتهم الثاني"علي الدين" وطلب منه أن يقوم بالبحث عن طفل وإخراج أعضائه وسيحصل على مبلغ 5 ملايين جنيه.

يذكر أن النيابة العامة المصرية كانت كشفت في أبريل الماضي، تفاصيل الجريمة في شبرا الخيمة، حيث تم العثور على جثة الطفل أحمد محمد سعد بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، بعد أن انتزعت أحشاؤه ووضعت في كيس مجاور له.