الفنان أحمد ماهر ينهار باكياً على الهواء.. ما السبب؟

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انفجر الفنان المصري أحمد ماهر بالبكاء مباشرة على الهواء، أمس الأحد، عند حديثه عن ابنه الأكبر محمد.

جاء ذلك خلال لقاء بأحد البرامج التلفزيونية حيث ظهر مع نجله.

وقال إن ابنه هو أحن البشر عليه، ويساعده ويهتم بكل ما يخص العائلة.

فيما بكى من شدة تأثره بما يقدمه نجله الأكبر، مشدداً على أن قلبه مليء بالحنية عليه عكس أخيه الذي لا يتسم بتلك الصفة.

التحق بالمدرسة قبل السن القانونية

أما عن طفولته فقال الفنان: "أنا من منطقة بولاق أبو العلا بلد الجدعان"، لافتاً إلى أنه "في هذا الحي والمكان الرائع الرجال الأقوياء الذين تصدوا لنابليون بونابرت وهزموه".

وأضاف: "أنا تربيت بمنزل خالتي، وهي كانت مديرة لإحدى دور التربية والتعليم"، مردفاً أنه التحق بالمدرسة قبل السن القانونية لأن خالته كانت المديرة "ولا أحد يستطيع أن يرفض ذلك الطلب، ومن وقتها بدأت تظهر موهوبتي من خلال الأنشطة بالمدرسة، كتحية العلم والتمثيل ونشيد الصباح".

درامية وسينمائية ومسرحية

إلى ذلك تحدث عن الشخصيات التي قدمها خلال مسيرته الفنية، مبيناً أن أعماله تنوعت ما بين درامية وسينمائية ومسرحية.

فيما وصف شخصية "عبده قرانص" بفيلم شمس الزناتي بـ"الجوكر".

في حين أكد أن أحب شخصية إلى قلبه هي "شخصية مصطفى عبد العظيم في مسلسل "رأفت الهجان".

مسلسل "صيد العقارب"

يذكر أن أحمد ماهر شارك في مسلسل "صيد العقارب" برمضان 2024، إلى جانب غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، منال سلامة.

والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة "فينومينا" للإنتاج الفني.