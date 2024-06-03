نيران في الطابق الخامس.. حريق بمستشفى مدينة نصر بالقاهرة

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اندلع حريق داخل مستشفى مدينة نصر الدولي في العاصمة المصرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

في التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى مدينة نصر الدولي.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق مدفوعة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت قوات الحماية المدنية طوقاً أمنياً لمحاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي أرجاء المستشفى، وفق ما نقله موقع القاهرة 24.

كما كشفت المعاينة الأولية تفاصيل نشوب حريق داخل المستشفى وتبين أنه داخل مخزن بالطابق الخامس بالمستشفى، من دون وقوع خسائر في الأرواح.