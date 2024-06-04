السجن لـ6 متهمين في قضية البلوغر المصرية سارة التي فقدت بصرها

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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن بحق المتهمين في محاولة الشروع بقتل البلوغر سارة التي فقدت بصرها جراء الحادث.

وقضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، لما نسب إليهم من اتهامات، ومعاقبة المتهم "ن. م" بالسجن المشدد 7 سنوات عما نسب إليه، ومصادرة السلاح الناري المضبوط.

كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليه الأول مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها الثانية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

بداية الواقعة

هذا وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 3845 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهما بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه "حال استقلال المجني عليه "م. ع" (مهندس فني) وبرفقته المجني عليها "س.م. م" وشهرتها البلوغر سارة، وهي مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مستقلين سيارة بالطريق الصحراوي نبهته الضحية الثانية بحضور سيارة ربع نقل حمراء اللون بجوارهما يستقلها المتهمون".

ولاحظ الضحايا حمل المتهم الأول سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) صوبها من النافذة اليمنى للسيارة لبث الرعب في نفسيهما، قاصدا إرغامهما على التوقف لسرقة ما بحوزتهما من منقولات. إلا أن المجني عليه الأول حاول الفرار بالسيارة حتى عاجله المتهم الأول بإطلاق طلقة خرطوش نجم عنها كسر الزجاج، مما أدى إلى إصابة المجني عليها سارة بعاهة مستديمة عبارة عن انفجار بمقلة العين اليسرى، وفقد الإبصار تماما.

وكذلك فقد الإبصار النافع بالعين اليمنى مما يقدر العجز الناشئ بنسبة 100%، وكذلك إصابة المجني عليه الأول بجروح دائرية في الوجه وفروة الرأس والأذن الوسطي، وتم علاجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين من الأول إلى الرابع شرعوا في قتل المجني عليهما، وأن المتهم الخامس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن أحضر معه السلاح الناري و12 طلقة نارية، وجهز كل منهم مبلغ ألف جنيه سلموه للمتهم الأول، واشتروا السلاح الناري المستخدم في الواقعة، من المتهم السادس مع علمه باستعمال المتهمين السلاح في أعمال غير شرعية.

وشغلت سارة محمد المصريين، بعد حادث فقدان بصرها وتخلي خطيبها الأول عنها.

تركيب عين صناعية

وفي وقت سابق، نشرت البلوغر سارة، فيديو يوثق تركيبها عيناً صناعية، مكان عينها التي دمرت، نتيجة الحادث الذي تعرضت له مع خطيبها السابق، الذي - كما ذكرت سارة - أنه تخلى عنها بعد الحادث، في أشد وأكثر الأوقات التي كانت فيها بحاجة إليه.

يذكر أن سارة تركت منزلها، ما دفع المتابعين للشك في أنها انتقلت للعيش في دار أيتام، لكنها ظهرت في فيديو بعدها ونفت ذلك، وقالت إنها تركت المنزل لأنها لا تستطيع العيش في المكان الذي تعرضت للأذى به.