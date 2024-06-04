روبوت آلي يقدم الكشري للزبائن في مصر حديث مواقع التواصل

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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للروبوت الآلي خلال تجربته الأولى في مساعدة طاقم عمل مطعم كشري شهير في مصر، وذهب البعض إلى إطلاق اسم "أم السعد" على الروبوت، والتف زبائن المطعم حوله وسط حالة من الدهشة والإعجاب.

ومنذ إعلان الخبر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بروبوت مطعم الكشري حيث عبر عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من سماع هذا الخبر.

وقال أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي: "مطعم كشري عامل روبوت بيقدم الأكل دا مرعب..".

يرتدي زي الشيف ويعمل 12 ساعة متواصلة

وأوضح مستخدم آخر: "جماعة الموضوع ده بالنسبة لي مرعب جدا، روبوتات تاخد الطلبات من الزبائن في المحل وخلاص الموضوع بدأوا فيه وبيقولوا إنهم الفترة الجاية عايزين يتوسعوا في استخدام الذكاء الاصطناعي في سلسلة محلاتهم".

الروبوت يرتدي زي الشيف وقبعته، ويتجول بين زبائن مطعم الكشري الشهير، يدون طلباتهم بسهولة ويسر.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الاسم الفعلي للروبوت هو "كوشير" وليس "أم السعد"، ويعمل الروبوت 12 ساعة متواصلة، ثم يتم شحنه عدة ساعات حتى يستطيع مواصلة العمل مرة أخرى، ويصل وزنه إلى 100 كيلوغرام، تتم برمجته على بعض الكلمات التي يستخدمها في المطعم، حتى يسهل التعامل مع العملاء.