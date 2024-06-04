ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار في الدقهلية بمصر

1 دقيقة للقراءة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية شمال مصر، اليوم الثلاثاء، من استخراج 5 جثامين، وإنقاذ 4 أشخاص آخرين من أسرة واحدة من أسفل أنقاض عقار قديم من 5 طوابق انهار بشارع النبي دانيال، بعدما اصطدم به ونش رفع الأثاث أثناء نقل أثاث لأحد سكان العقار.

وتقوم القوات بالبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض فضلاً عن إخلاء المنازل المجاورة.

وكانت محافظة الدقهلية شمال مصر قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن انهيار أحد العقارات القديمة بمدينة ميت غمر، فيما أكد شهود عيان سقوط قتلى وجرحى.









وكشفت المحافظة أن العقار المنهار يقع بشارع النبي دانيال ومكون من 5 طوابق، مضيفةً أن الانهيار وقع على إثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.

توجيهات من المحافظ

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة ومدير عام هيئة الإسعاف بسرعة نقل المصابين وحالات الوفاة إلى المستشفيات لإنهاء إجراءات الدفن للمتوفين وتسليمهم لذويهم، وتقديم الرعاية الصحية والطبية للمصابين.

كما كلف الدكتور أيمن مختار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة تجهيز معسكر إيواء بمدينة ميت غمر للأسر المتضررة من حادث انهيار المنزل ونقلهم إليها لحين تدبير مسكن بديل لهم، بالإضافة إلى صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين والتنسيق الكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة المساعدات.

ووجه المحافظ بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف أولاً بأول، وأمر فريق مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.