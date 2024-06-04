قتلى وجرحى في انهيار عقار بالدقهلية في مصر

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أعلنت محافظة الدقهلية شمال مصر، اليوم الثلاثاء، انهيار أحد العقارات القديمة بمدينة ميت غمر فيما أكد شهود عيان سقوط قتلى وجرحي.

وكشفت المحافظة أن العقار المنهار يقع بشارع النبي دانيال ومكون من عدد 5 طوابق، مضيفة أن الانهيار وقع على أثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.

إعلام مصري: قتلى وجرحى في انهيار مبنى من 5 طوابق في الدقهلية

#العربية pic.twitter.com/bTeDVHuMzm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 4, 2024

وصرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن النتائج المبدئية تشير إلى وقوع خسائر في الأرواح وإصابات ووجه على الفور لكافة الأجهزة المعنية بالتوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه.

ودفعت السلطات بسيارات الإسعاف لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض وما زال البحث مستمراً.

ووجه المحافظ بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف أول بأول، وأمر على الفور فريق مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.