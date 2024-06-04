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عقار الدقهلية
عقار الدقهلية المنهار

قتلى وجرحى في انهيار عقار بالدقهلية في مصر

النتائج المبدئية تشير إلى وقوع خسائر في الأرواح وإصابات إثر انهيار العقار المكون من 5 طوابق

المنصورة (مصر) - العربية نت 
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أعلنت محافظة الدقهلية شمال مصر، اليوم الثلاثاء، انهيار أحد العقارات القديمة بمدينة ميت غمر فيما أكد شهود عيان سقوط قتلى وجرحي.

وكشفت المحافظة أن العقار المنهار يقع بشارع النبي دانيال ومكون من عدد 5 طوابق، مضيفة أن الانهيار وقع على أثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.

وصرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن النتائج المبدئية تشير إلى وقوع خسائر في الأرواح وإصابات ووجه على الفور لكافة الأجهزة المعنية بالتوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه.

ودفعت السلطات بسيارات الإسعاف لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض وما زال البحث مستمراً.

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ووجه المحافظ بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة الموقف أول بأول، وأمر على الفور فريق مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

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