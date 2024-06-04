قتل فتيات بعد تعذيبهن.. قرار جديد بشأن "سفاح التجمع"

دقيقتان للقراءة

أصدر قاضي التجديد بمحكمة بورسعيد قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس كريم مسلم الملقب بـ"سفاح التجمع" 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل 3 فتيات وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

يستدرجهن عبر الإنترنت

وكانت النيابة العامة كشفت تفاصيل جرائم "سفاح التجمع" الذي قتل 3 فتيات وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن.

وبين أن المتهم اعتاد التعرف على الفتيات عبر الإنترنت واصطحابهن إلى شقته في أحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، لتعاطي مواد مخدرة معهن، ثم معاشرتهن جنسياً، وعند وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، كان يجبرهن على تعاطي عقاقير تفقد الوعي، ثم يعذبهن ويقتلهن ويصور ذلك عبر هاتفه.

ممارثة الجنس مع جثة

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات الجنسية مع الضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها.

واعترف المتهم بممارسة الجنس مع جثة إحدى الفتيات بعد قتلها وتعذيبها، وذلك لعدة مرات، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في إحدى المناطق الصحراوية.

وكشفت التحقيقات عن عدد كبير من الفيديوهات الجنسية مع الفتيات والسيدات، وهذه المقاطع قادت المباحث لثلاث ضحايا اعترف المتهم بقتلهن وتعذيبهن بعد إجبارهن على تعاطي مواد مخدرة، ثم وضعهن داخل حقائب وإلقاء الجثث في مناطق صحراوية في بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

لديه 7 ملايين لايك

وقامت "العربية.نت" بجولة في حساب "سفاح النساء" عبر "تيك توك"، وتبين أن لديه 7 ملايين لايك، و629 متابعا Followers، ويقوم بتقديم محتوى تعليم كيفية نطق اللغة الإنجليزية بطلاقة، ولديه الكثير من المتابعين في أعمار صغيرة أقل من 20 عاما.

غرفة عازلة للصوت

وأكد مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن الغرفة التي كان يقوم بتصوير الفيديوهات فيها الخاصة به كانت عازلة للصوت، وهي نفس الغرفة التي كان يقوم بقتل ضحاياه فيها، وكان المتهم يقوم باستقطاب ضحاياه عن طريق الإنترنت.

وكشفت تحريات الأمن أن المتهم من مواليد 1987، وهو متخرج من إحدى الجامعات الأميركية، وكان يعمل مدرساً لكنه ترك العمل. وكان يعمل قبل ضبطه في الأعمال الحرة، وانفصل عن زوجته قبل 4 سنوات، بعد إنجابه طفلاً منها يبلغ حالياً من العمر 10 أعوام.