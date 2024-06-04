حنان.. مفاجأة جديدة في قضية "سفاح التجمع"

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في آخر تطورات القضية التي شغلت الشارع المصري خلال الأيام الماضية، قضية كريم مسلم المعروف إعلاميا بـ"سفاح النساء" أو "سفاح التجمع"، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تدعى حنان، لاتهامها بالتورط في واقعة سفاح التجمع، وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستقطب الضحايا للمتهم.

وقررت الجهات المختصة في محافظة بورسعيد، حبس المتهمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتورط في واقعة سفاح التجمع.

تستقطب الضحايا

وكشفت التحقيقات أن رجال الأمن توصلوا إلى تورط سيدة تدعى "حنان" في القضية، وأصدرت النيابة قراراً قبل أيام بضبطها وإحضارها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، ومثلت أمام جهات التحقيق، وتمت مواجهتها بالأدلة والاعترافات التي تثبت تورطها، واعترفت المتهمة بما نسب إليها من جرائم، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم وقائع قتل أخرى، وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك.

وتم إلقاء القبض على المتهم من مسكنه، وتم ضبط السيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلويين، وباستجوابه أقر في التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

11 مقطع فيديو

وظهرت 11 فتاة بمقاطع الفيديو التي كانت بحوزة السفاح ويجري حالياً البحث والتحري حول مصيرهن سواء كن مازالن على قيد الحياة أو تم قتلهن.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه تخلص من إحدى ضحاياه التي ظهرت في مقاطع الفيديو وتحمل رقم "7" في كشف أسماء الفتيات في الفيديوهات، كما اعترف أنه دفن جثتها على طريق الإسماعيلية.

وكشفت التحريات مفاجأة وهي أنه عقب التواصل مع أسرة تلك الفتاة تبين أنها ما زالت على قيد الحياة، لكنها حملت منه، ثم تم التأكد من أن المتهم لا يتذكر مصيرها الفعلي نتيجة تعاطيه المواد المخدرة.

وأكد مصدر مطلع أنه يجري البحث والتحري حول الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها خلال العامين الماضيين منذ بدء سفاح التجمع ارتكاب جرائمه.

وكانت النيابة قد كشفت في بيان رسمي تفاصيل جرائم سفاح التجمع، وقالت في بيان رسمي، إنها تلقت في 16 مايو الماضي إخطاراً بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، مضيفة أنها انتقلت لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وصولًا لتحديد هوية صاحبته.

وأضافت أنها تمكنت من ربط القاتل بضحيتين أخريين، وبمواجهته اعترف بقتلها بنفس الطريقة.