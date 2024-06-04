نبيلة عوض.. إحالة السائق المتهم بخطف فتاة التجمع للجنايات

3 دقائق للقراءة

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة سائق بشركة "أوبر" إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جناية خطف أنثى بالتحايل المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد، في قضية نبيلة عوض المعروفة إعلاميا بقضية "فتاة التجمع".

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها، وقام بهتك عرضها، وحال مقاومتها له تعدى عليها ضرباً محدثاً إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هارباً.

السائق متهم بالتحرش الجنسي

هذا وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفاً. وقدم مقطعاً ملتقطاً من الأقمار الصناعية يفيد بخط سير المتهم وصولاً إلى مكان الواقعة.

وأضاف أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق أن تم إغلاقه لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حساباً آخراً باستخدام مستندات غير صحيحة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق سيارة بمحاولة التعدي على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الداخلية سابقاً في بيان، إن بلاغاً وصل للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من فتاة بعد استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتها، وتمكنت من الفرار.

وأضافت أنه تم ضبط مرتكب الواقعة في حينه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أوبر تعلق

في المقابل، علقت "أوبر" على الواقعة، حيث أدانت بشدة سلوك السائق الخطير، مؤكدةً أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق. وأضافت أنه بمجرد إبلاغها بالحادث، تواصلت مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، وفق وسائل إعلام مصرية.

كما أردفت أنها تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق، مشددةً على أنها عازمة على مواصلة جهودها للتصدي لـ"كافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم وسيارته، وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة الواقعة، وإنفاذاً لذلك أُلقيَ القبض عليه، كما ضُبطت سيارته التي عُثر بداخلها على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.