اتفاق مصري إيراني على حل الخلافات تمهيداً لعودة العلاقات

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أكدت مصر وإيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بينهما بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة، تمهيداً لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من علي باقري وزير خارجية إيران بالوكالة، حيث توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة، تمهيداً لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة.

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وقال إن الحديث بين الوزيرين تطرق إلى الوضع فى قطاع غزة، حيث حرص شكري على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية-القطرية بدعم أميركي للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في القطاع، وصولاً إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

واتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.