الإفتاء تعلنه غداً.. تعرف على موعد عيد الأضحى بالحسابات الفلكية

1 دقيقة للقراءة

يترقب المصريون إعلان دار الإفتاء لموعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك بعد صلاة المغرب غدا الخميس.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معهد أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم غد الخميس.

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن غرة شهر ذي الحجة 1445هـ فلكياً تكون يوم الجمعة 2024/6/7م، فيما تكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكياً يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأحد 16 يونيو 2024.

وقالت دار الإفتاء المصرية في حديثها عن هلال ذي الحجة 2024-1445، إن الشهر المبارك وبيان موعد عيد الأضحى سيكون يوم الخميس 6 يونيو 2024، والموافق 29 ذي القعدة 1445 هـ، موضحة في بيان لها، أن موعد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى سيتم تحديده بعد صلاة مغرب الخميس المقبل، بعد أن يتم التأكد من رؤية الهلال.