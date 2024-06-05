هبوط أرضي بالقاهرة يتسبب بانهيار أجزاء من عقار سكني وانقلاب سيارة نقل

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شهدت منطقة البساتين انقلاب سيارة نقل ثقيل وإخلاء عقار سكني وانهيار أجزاء من المبنى، وذلك إثر هبوط أرضي في المنطقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث وتسبب في انهيار أجزاء من عقار سكني، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقيادات المحافظة إلى مكان الحادث.

وبالمعاينة على الطبيعة، تبين انقلاب سيارة نقل تزن 20 طنا، بقطعة أرض فضاء بالمعراج السفلي المجاورة الثامنة، إثر هبوط أرضي بالأرض الفضاء المجاورة للعمارة رقم 8007، ما أدى إلى هبوط السور الجانبي وسقوط أجزاء كبيرة منه وسقوط جزء من السور الخلفي، وأيضا لوحظ تضرر وانحناء في عمود الناصية الخلفي للمبني نتيجة سقوط وانقلاب السيارة المحملة بالرتش والأتربة واصطدامها بعمود المبنى مباشرة.

وقالت السلطات إنه تم على الفور إخلاء العقار رقم 8007، والذي توجد به شقتان فقط يقطنهما سكان، وباقي العقار خال، وتم إبلاغ لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمكتب نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية لمعاينه العقار للوقوف علي الضرر الواقع عليه واتخاذ القرار المناسب طبقا لمعاينتها.