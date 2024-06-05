"جلسة تاتو".. فتاة مصرية تروي تفاصيل لقاء جمعها بـ"سفاح التجمع"

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مفاجآت جديدة تتكشف كل يوم في القضية التي شغلت الشارع المصري خلال الأيام الماضية، المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع".

وظهرت إحدى الفتيات في مقطع فيديو، نشره موقع "أهل مصر"، تحكي فيه الفتاة عن لقائها بكريم مسلم أو "سفاح التجمع" وصدمتها لدى معرفتها أنه نفس القاتل المتسلسل الذي هز مصر بجرائمه في قتل فتيات وتعذيبهن.

الفتاة تروي قصتها مع سفاح التجمع

التقت به قبل عامين

وقالت الفتاة إنها كانت تجلس مع إحدى صديقاتها والتي روت لها قصة السفاح الشهير وجرائمه المتعددة، وإنها فوجئت لدى رؤية صورته، حيث إنه نفس الشخص الذي ذهبت إليه لعمل "تاتو" أو "وشم" قبل عامين في مشروعه في منطقة التجمع، وإنها قضت وقتا طويلا بصحبته يتحدث معها في ذلك اليوم لمدة "نصف يوم"، بحسب تعبيرها.

صدمة وكوابيس

وقالت الفتاة إن صدمتها لا توصف، وإنها ترى كوابيس في الليل منذ معرفتها أنها قابلت السفاح، حيث إنها كان من الممكن أن تكون إحدى ضحاياه، كما أنها تكاد لا تصدق أن هذا الشخص العادي يقدم على مثل هذه الجرائم.

شخص متدين وأسرة متدينة!

وحكت الفتاة عن انطباعها عن "سفاح التجمع"، حيث قالت إنه شخص طبيعي، كان يحدثها عن نفسه كشخص متدين من أسرة متدينة، ووصفته بأن "شكله ابن ناس"، وقالت إنها تسجل رقمه على الهاتف، لأنه هو نفس رقم استوديو الوشوم الذي كان يمتلكه.

"لا تثقوا بأحد"

وتساءلت الفتاة إن كان هذا الاستوديو الذي ذهبت إليه لرسم "تاتو" هو أحد مسارح الجرائم التي ارتكبها، أو إن كانت إحدى ضحاياه لقت حتفها هناك.

ووجهت الفتاة نصيحة إلى الجميع بألا يثقوا في أي شخص مهما كان مظهره طبيعيا، حيث إن صدمتها ورعبها لا يوصفان.

حنان شريكة السفاح

في آخر تطورات القضية التي شغلت الرأي العام، ألقت الأجهزة الأمنية القبض أمس على سيدة تدعى حنان، لاتهامها بالتورط في واقعة سفاح التجمع، وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستقطب الضحايا للمتهم.

وقررت الجهات المختصة في محافظة بورسعيد، حبس المتهمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتورط في واقعة سفاح التجمع.

وكشفت التحقيقات أن رجال الأمن توصلوا إلى تورط سيدة تدعى "حنان" في القضية، وأصدرت النيابة قراراً قبل أيام بضبطها وإحضارها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، ومثلت أمام جهات التحقيق، وتمت مواجهتها بالأدلة والاعترافات التي تثبت تورطها، واعترفت المتهمة بما نسب إليها من جرائم، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء.

مقاطع فيديو للضحايا

وظهرت 11 فتاة بعدد كبير من مقاطع الفيديو التي كانت بحوزة السفاح، ويجري حالياً البحث والتحري حول مصيرهن سواء كن مازالن على قيد الحياة أو تم قتلهن.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه تخلص من إحدى ضحاياه التي ظهرت في مقاطع الفيديو وتحمل رقم "7" في كشف أسماء الفتيات في الفيديوهات، كما اعترف أنه دفن جثتها على طريق الإسماعيلية، فيما قال سابقا إنه لا يتذكر عدد ضحاياه.

التحري حول الجثث المعثور عليها منذ عامين

وأكد مصدر مطلع أنه يجري البحث والتحري حول الجثث مجهولة الهوية التي عثر عليها خلال العامين الماضيين منذ بدء سفاح التجمع ارتكاب جرائمه.

وكانت النيابة قد كشفت في بيان رسمي تفاصيل جرائم سفاح التجمع، وقالت في بيان رسمي، إنها تلقت في 16 مايو الماضي إخطاراً بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، مضيفة أنها انتقلت لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وصولًا لتحديد هوية صاحبته.

وأضافت أنها تمكنت من ربط القاتل بضحيتين أخريين، وبمواجهته اعترف بقتلهما بنفس الطريقة.