عازف الساكسفون المصري محمد علي نصر يضحي بحياته لإنقاذ أم وطفليها

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موقف بطولي قام به عازف بمحافظة الإسكندرية المصرية، حيث قام بإنقاذ أم وطفليها أثناء وجودهم في المصعد بعد تعطله بسبب انقطاع الكهرباء، ولكن قدمه تزحلقت ولقي مصرعه على الفور بعد إنقاد الأم والابنين.

وبدأت القصة المأساوية عندما دخل عازف الساكسفون محمد علي نصر المصعد وكان برفقته أم وابناها بين الطابقين الثامن والتاسع، تعطل بهم المصعد نظرا لانقطاع الكهرباء، فأصيبت الأم وابناها بحالة من الرعب والخوف الشديد ودخل الطفلان في نوبة بكاء، فقرر عازف الساكسفون محمد علي نصر مساعدتهم.

فلتت قدماه عند الخروج من المصعد

وحاول عازف الساكسفون محمد علي نصر الخروج من المصعد بمساعدة حارس العقار الذي وضع كرسيا خشبيا لمساندتهم على الخروج من باب المصعد.

وبعد أن خرج الطفلان وأمهما، وأثناء خروج محمد الضحية، فلتت قدمه ووقع في خندق المصعد ولقي مصرعه في الحال.

وتجري جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقاتها لمعرفة ملابسات مصرع شاب يدعى محمد علي نصر؛ وهو عازف ساكسفون مصري، توفي إثر سقوطه في بئر مصعد من أحد عقارات منطقة الإبراهيمية بوسط الإسكندرية.

وقررت جهات التحقيق تشميع المصعد ووقفه وندب فريق فني لمعاينته ومعرفة تفاصيل الحادث، وفرضت طوقا أمنيا حول العقار حتى انتهاء التحقيقات.

وتواصلت "العربية.نت" مع عدد من ساكني العقار في المنطقة الذي حدث به الحادث وقالوا إنهم اشتروا مولدا كهربائيا حتى يعمل المصعد أثناء انقطاع الكهرباء دون أي مشاكل ويتم تشغيله فترة الانقطاع فقط ولكن المولد حدث به أيضا عطل مفاجئ.

يذكر أن عازف الساكسفون محمد علي نصر كان قد قدم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في موسمه الماضي.