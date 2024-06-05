صور ومفاجآت جديدة.. جلبت للسفاح صديقة ابنتها لتكون من ضحاياه

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لا تزال قضية "سفاح التجمع" تستحوذ على اهتمام الشارع المصري، ولازالت المفاجآت تتكشف كل يوم، مفاجأة تلو الأخرى.

فبعد القبض على سيدة تدعى "حنان" وهي القوادة التي كانت تجلب له الفتيات، تكشفت مفاجأة جديدة، حيث إن الصديقة المقربة لـ"شهد" ابنة القوادة هي واحدة من ضحايا السفاح.

منشورات إحدى ضحايا السفاح

واطلعت "العربية.نت" على الصفحة الشخصية لإحدى ضحايا السفاح والتي تدعى "رحمة.أ" 19 عاما، والتي تعرفت عليها جهات التحقيق من خلال فيديوهات لها احتفظ بها المتهم كريم مسلم على هاتفه مع فيديوهات أخرى لعدد من الفتيات والضحايا.

وتظهر الضحية رحمة في بعض الصور مرتدية الحجاب، والبعض الآخر بدونه، كما يظهر تأثرها بوفاة والدها قبل 6 سنوات وهي لم تتجاوز الـ13 عاما، والذي تكتب منشورات عنه من حين لآخر مطالبة أصدقاءها بالدعاء له.

ففي إحدى منشوراتها قبل أقل من 3 أشهر كتبت "أبويا كان كل حاجة وكل الدنيا"، وحشتني أوي، يارب خدني مع بابا أنا تعبت يارب".

باعت صديقة ابنتها من أجل المال

وعلمت "العربية.نت" من مصادرها أن الضحية رحمة هي ابنة منطقة الزاوية الحمراء و الصديقة المقربة من شهد ابنة حنان التي أعلنت السلطات أمس ضبطها وحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اعترافها بجلب الفتيات للسفاح لممارسة الرذيلة معهن.

كانت ترسل له صور الضحايا ليختار

وكشفت التحريات أن المتهمة حنان كانت تستقطب الضحايا للمتهم، حيث أدلت باعترافات صادمة في القضية التي شغلت الشارع المصري، وقالت حنان في التحقيقات: "إن كريم كانت له شروط محددة في الفتيات اللاتي كان يطلب منها استقطابهن لممارسة السادية، وكانت ترسل له صورا قبل أن تتفق مع الضحية ليختار من بينهن".

اختارتها له حسب المواصفات المطلوبة

وأضافت: "أنا من ساعة ما سمعت عن القبض عليه، عرفت أني سأتورط في القضية"، موضحة "أن كريم كان لا يحب السمينات، وكان يطلب منها جلب فتيات نحيفات".

وبحسب الصور، تظهر الضحية رحمة بنفس المواصفات المطلوبة، حيث إنها نحيفة وضئيلة الجسم وصغيرة في السن أيضا.

واعترفت شريكة السفاح أنها كانت تحصل منه على مبالغ مالية مقابل استقطاب فتيات مناسبات لرغباته، وأوضحت أنه كان يطلب منها فتيات لممارسة الرذيلة يكن من ذوات الخبرة، وهي الأخرى كانت تبحث له عن طلباته من أجل المال.

تجديد حبس السفاح

وأصدر قاضي التجديدات ببورسعيد، أمس الثلاثاء، قرارا بتجديد حبس كريم مسلم المُلقب بسفاح التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، لاتهامه بإنهاء حياة 3 فتيات عقب ممارسة الرذيلة معهن، وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.