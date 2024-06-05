"أنا كنت ميت".. مصري اتهمته اليونان بالاتجار بالبشر يروي محنته

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كان الشاب المصري أحمد غراب يعتقد أن محنته قد انتهت في يونيو الماضي عندما نجا من واحدة من أسوأ حوادث غرق السفن المسجلة على الإطلاق في البحر المتوسط ووضع قدمه أخيراً على الأراضي الأوروبية.

وبعد ساعات من غرق سفينة صيد كانت تقل مئات المهاجرين، وجد غراب نفسه يخضع للاستجواب من جانب السلطات اليونانية، التي اتهمته وثمانية آخرين بتهريب البشر والتسبب في الكارثة.

وكان غراب سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما تمت إدانته.

وقال في حديث مع وكالة "رويترز": "قعدوني في غرفة لوحدي وقفلوا عليا، ابتدى الرعب. أنت فهمني؟ فيه إيه؟ إيه اللي حصل؟ طب أنا عملت حاجة؟".

وأضاف: "حققوا (السلطات) معايا في حاجات كتير. أول حاجة منهم: أنت تاجر بشر يعني إيه تاجر بشر؟ أنا مش تاجر بشر، أنا راجل بشتغل نقاش (عامل طلاء)".

وأثار إلقاء القبض عليهم غضب جماعات حقوق الإنسان الدولية التي قالت إن المهاجرين تحولوا إلى كبش فداء لأخطاء خفر السواحل، وإن القضية المرفوعة ضدهم لا أساس لها.

وأمضى غراب والمتهمون الآخرون 11 شهراً في الحبس الاحتياطي انتظاراً لفرصة من أجل الدفع ببراءتهم. وعندما سنحت لهم هذه الفرصة الشهر الماضي، أسقط القاضي القضية في غضون ساعات وسمح بإطلاق سراحهم.







فرحة المتهمين بعد تبرئتهم فرحة المتهمين بعد تبرئتهم فرحة المتهمين بعد تبرئتهم فرحة المتهمين بعد تبرئتهم

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها أحد المتهمين علناً عن هذه الكارثة.

وقد اتُهم غراب والآخرون بأنهم كانوا ضمن طاقم السفينة، وأنهم كانوا يوزعون المياه ويجرون عمليات إصلاح، وهو ما نفاه غراب.

وقال: "أنا ما ديتش واحد بوق مياه، ولا صلحت مركب، ولا نزلت عند الماتور أصلاً".

وكانت السفينة "أدريانا" تقل نحو 750 مهاجراً من باكستان وسوريا ومصر قبل غرقها قبالة اليونان في 14 يونيو الماضي، في واحدة من أسوأ الكوارث خلال أزمة المهاجرين عبر البحر المتوسط المستمرة منذ عشر سنوات.

وأثارت الحادث تساؤلات حول معاملة الاتحاد الأوروبي للمهاجرين، الذين يخاطر الكثير منهم بالموت من أجل حياة أفضل في أوروبا.

وعُثر على 104 من الناجين فقط إلى جانب 82 جثة.

ولا يزال سبب غرق السفينة غير معروف. ويقول ناجون إن خفر السواحل تسبب في انقلاب السفينة بعد محاولة فاشلة لقطرها. وينفي أفراد خفر السواحل ذلك ويقولون إن حركة المهاجرين هي التي تسببت في غرقها.

لا ينعم بحرية كاملة

قال غراب إن الفقر هو الذي دفعه لمغادرة مدينة السادات في مصر.

ولدى غراب ثلاثة أطفال ويعاني أصغرهم من مرض في الرئة يتطلب علاجاً باهظ الثمن لا يمكنه تحمله حتى لو عمل في وظيفتين.

وكان غراب يأمل في أن يلتقي مع شقيقه في إيطاليا والعثور على عمل، بعد أن اقترض 140 ألف جنيه مصري (2954 دولاراً) من أصدقائه لدفع تكاليف الرحلة.







الشاب أحمد غراب غراب يظهر صور ابناءه الشاب أحمد غراب الشاب أحمد غراب

وانفجر غراب بالبكاء وهو يروي تفاصيل الفترة التي قضاها في السجن، وكيف أنه كان يشتاق لأطفاله وسماع الكلمات الأولى لابنه عمر. ولم يكن غراب يتواصل مع حراس السجن.

لكن مكالماته القصيرة مع عائلته هي التي جعلته يصمد، بعد أن طلبوا منه أن يعتني بنفسه وطمأنوه بأن الله لن ينساه.

وقال غراب "أكتر شيء وجعني لما عمر قال لي يا بابا وأنا في السجن". وأضاف "كان أسعد يوم في 11 شهر إن أنا طلعت براءة. يوم واحد من 11 شهر، أنا كنت ميت. ما كنتش بنام".

ويقيم غراب حالياً في أثينا في انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الذي قدمه. ويقول غراب إنه لا يشعر بالحرية الكاملة حتى الآن.

وقال: "أتمنى حقاً أن يصبح (وضعي) قانونياً في هذا البلد.. وأن أثبت للجميع أنني هنا لتحقيق هدف ما وفعل شيء لتغيير حياتنا".