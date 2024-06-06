بعد تصريحاته عن محمد مرسي.. هجوم إخواني على بابا الأقباط

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هاجمت جماعة الإخوان ولجانها الإلكترونية البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط في مصر خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن مصر كانت في طريقها إلى المجهول بعد فوز محمد مرسي بالرئاسة، وكانت هناك حالة من الخوف والفزع بعد إعلان فوزه.

"سياسية"

وأصدرت جماعة الإخوان بيانا، اليوم الخميس، قالت فيه إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أدلى بتصريحات تتناول الرئيس محمد مرسي، مضيفة أنه لا توجد دلالة لتوقيت التصريحات المسيئة غير معنى واحد وهو أنها سياسية، ولا تعبر بالضرورة عن المنصب الروحي الذي يمثله البابا.

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وكان البابا قد قال خلال مقابلة متلفزة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الأحداث بعد إعلان فوز مرسي بالرئاسة كانت تنذر أن هناك شيئًا يدبر لخطف مصر.

وأشار إلى أنه وقت إعلان فوز مرسي بالرئاسة كان في مهمة في سيدني، وعندما سمعوا الخبر كان هناك بكاء وصراخ، وكان الأقباط الموجودون في سيدني يفكرون في أن يحضروا أقاربهم من مصر، خوفًا مما قد يحدث لهم.

قضية ازدراء

كما قال البابا إنه وخلال عهد مرسي كانت هناك معلمة مسيحية في الأقصر اتهمت بازدراء الأديان وعوقبت بالحكم بغرامة 100 ألف جنيه، وكان رقمًا كبيرًا وقتها، مضيفا أنه قال لمرسي إن شابا مسلما اتهم بازدراء الأديان فحصل على حكم بغرامة بـ3 آلاف جنيه، في حين عوقبت المسيحية بغرامة كبيرة وهي 100 ألف جنيه، ففوجئ بإجابة غريبة حيث قال له مرسي لو لم يكن المبلغ بحوزتك سندفعه لك.

وأضاف أن هذا الأمر أسقط مرسي من نظره لأنه لم يكن يتوقع تلك الإجابة وهذا الرد الذي تنقصه اللياقة، مشيرا إلى أن مرسي كان غائبا تماما عما يجري في الشارع، وكان يتحدث في موضوعات بعيدة عن صلب قضايا وأزمات الوطن.