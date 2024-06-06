قرار بتخفيض سرعة القطارات في مصر.. فما السبب؟

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أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الخميس، قراراً بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط في الدولة.
وقالت الهيئة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أنها اتخذت هذا القرار: "نظرا لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة".
كما أضافت: "تتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط ".
وأكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.
هذا وقدمت الهيئة الاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادتها.
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