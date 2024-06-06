منشور أثار تفاعلاً.. علاء مبارك: ما مستقبل الصحف الورقية في مصر؟

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أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، اليوم الخميس، تفاعلا بتساؤله عن مصير الصحافة الورقية التقليدية في مصر.

ما هو مصير الصحافة التقليدية ؟ كثير من الناس بدأوا في العزوف عن شراء و قراءة الصحف والمجلات الورقية خاصة الأجيال الجديدة من الشباب ( رغم انها ربما تكون اكثر متعة للبعض الذى ًتعود على الجريدة الورقية في الصباح مع فنجان القهوة أو الشاى 🙂 ).. كثير من الناس تتابع الان الاخبار… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 6, 2024

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ما هو مصير الصحافة التقليدية؟ كثير من الناس بدأوا في العزوف عن شراء وقراءة الصحف والمجلات الورقية خاصة الأجيال الجديدة من الشباب (رغم أنها ربما تكون أكثر متعة للبعض الذي ًتعود على الجريدة الورقية في الصباح مع فنجان القهوة أو الشاي).

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كما أضاف "كثير من الناس تتابع الآن الأخبار والأحداث عن طريق الصحافة الإلكترونية التي أصبحت سهلة ومتاحة لعدد كبير من الناس، خاصة مع ازدياد انتشار عدد الهواتف المحمولة على مستوى العالم، وانتشار استخدام شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك لسرعة متابعة الأخبار والأحداث المتلاحقة".

وأردف علاء مبارك قائلا: "اتجهت بعض الصحف والمجلات العريقة في أمريكا، على سبيل المثال، إلى غلق مكاتبها نتيجة الديون والأزمات المالية، كما قامت بعض الصحف العالمية أيضاً بخفض أعدادها المطبوعة أو إلغائها تماماً، بل وقفل مكاتبها نتيجة انخفاض معدلات التوزيع والإعلانات، وقامت بالاعتماد على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث يدخل عليها أعداد ضخمة من المستخدمين".

وتابع: "بجانب سرعة متابعة الأخبار والأحداث ساعة حدوثها ووصولها مباشرة إلى القارئ، وإمكانية مشاركة القارئ في التعليقات وإبداء الرأي مع الصحافة الإلكترونية، تواجه الصحافة الورقية ارتفاعات ضخمة فى أسعار المواد الخام من ورق وأحبار وماكينات طباعة إلخ، بجانب مشاكل الديون ورواتب ومكافئات العاملين وانخفاض عوائد الإعلانات، كلها أسباب أصبحت تشكل عبئاً كبيراً إذا تم مقارنتها بالصحافة الإلكترونية".

وختم قائلاً "فمع كل التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، هل تستطيع الصحافة التقليدية الاستمرار والتحديث لمجاراة الصحافة الإلكترونية، أم أنها في طريقها إلى الزوال؛ وما هو مستقبل الصحافة الورقية فى مصر؟".

وحقق المنشور أكثر من 132 ألف مشاهدة، وبلغ عدد التعليقات 338 كان معظمها يؤكد اندثار الصحف الورقية.

فقد تفاعل عدد كبير من متابعيه مع منشوره، وعبر معظم المتابعين بالقول أن الصحف الورقية "ماتت" وانتهى زمنها، مشيرين إلى أن السوشيال ميديا غيرت المعادلة تماماً لصالحها.

فيما اعتبر آخرون أن لذة قراءة الأخبار من الورق لا يمكن أن تعوضها الوسائل الحديثة، مشيرين إلى أن لا بديل لرائحة ورقها.