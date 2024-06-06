المصائب لا تأتي فرادى.. فنان مصري يتعرض لحادثي سير وسرقة

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تعرض الفنان الكوميدي المصري علي قنديل لحادث انقلاب سيارته بعد اصطدامها بالجزيرة منتصف الطريق في أحد شوارع القاهرة.

وشارك قنديل متابعيه بصور لسيارته بعد الحادث، مساء أمس الأربعاء، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث ظهرت السيارة الكلاسيكية القديمة وقد تحطمت وتهشمت جراء الحادث وكتب "الحمد لله على كل حال، امبارح عملت حادثة واتقلبت بالعربية بسبب جزيرة في وسط الطريق، فضل ونعمة مفيش أي إصابات".

لكن الأمر لم ينته عند هذه النقطة، حيث تعرض قنديل للسرقة أثناء الحادث، وأضاف معلقا عبر حسابه "بعتذر عن التواصل لأن في شخص شاف إن ده وقته يسرق شنطتي بالمحفظة وتليفون شغلي، بس الحمد لله على نعمته ورحمته ورصيد ستره الكتير".

ووجه علي قنديل الشكر للشرطة وللشباب الذين ساعدوه بعد الحادث قائلا "شكرًا جزيلًا لكل الشباب المحترمة اللي وقفت معايا لحد مايطمنوا علي، وشكر خاص لرجال الشرطة المهذبين اللي كانوا متعاونين ومتفهمين لأقصى درجة".

وفي إشارة إلى استخدامه لبعض أحداث الواقعة في عرض كوميدي جديد قال قنديل "استعدوا هنضحك قريب".

يذكر ان علي قنديل هو فنان كوميدي ، اشتهر بتقديمه العروض الكوميدية على المسرح "ستاند أب كوميدي"، قبل ان يتجه للتمثيل والكتابة، حيث شارك في مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، كما شارك بفيلم "أعز الولد" مع الفنانات ميرفت أمين ودلال عبد العزيز.