جديد طبيبة مصرية قتلت بطرق تعذيب بشعة في تركيا.. تسجيل صوتي يكشف

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حصلت العربية .نت " على تسجل صوتي للطبيبة المصرية التي قتلت في تركيا تكشف فيه ما تعرضت له قبل اختفائها وقتلها.

وكشف التسجيل الذي ارسلته الطبيبة المصرية نهى محمود سالم لأحد أصدقائها ويدعى أحمد أنها تعرضت لأزمة عقب وصولها إلى تركيا ، حيث قالت إنها سافرت إلى هناك للزواج من مواطن مصري يقيم في اسطنبول ، ولم تكن تريد إخبار أحدا بالأمر ، مضيفة أنها فؤجئت بعد وصولها للزواج منه أن حالتة المادية صعبة للغاية ، وكان يحتاج أموالها للانفاق منها على نفسه وأسرته وأطفاله الأربعة وسداد ديونه وقيمة ايجارات متراكمة على شقته.

وأضافت أنها اكتشفت أيضا أن زوجها الجديد ليس حاصلا على الجنسية التركية رغم أنها أخبرها قبل الزواج بحصوله عليها ، مشيرة إلى أنها لم تستطع بسبب ذلك الحصول على الإقامة ومؤكدة أنها ليست سعيدة وتشعر بخديعة كبرى .

وكانت واقعة العثور على جثمان الطبيبة المصرية في حديقة بتركيا ، وعدم القبض على القاتل حتى الأن ، تثير غموضا واسعا ، خاصة بعد اكتشاف اثار تعذيب وتشويه في الجثة.

وكشفت معلومات حصلت عليها " العربية. نت " و"الحدث .نت " أن جثة الطبيبة عثر عليها وبها أثار تعذيب بشعة كنزع أظافرها، وقص شعرها وتعرضها لطعن، فضلا عن الجاني القى بالجثة شبه عارية، بعد أن شوه ملامحها باستخدام مادة كاوية ليصعب التعرف عليها وعدم الكشف عن هويتها.

وتبين أن الطبيبة الراحلة كانت تعاني من خلافات اسرية كبيرة بسبب مواقفها حول الإخوان والتشدد الديني وخلعها للنقاب وإصدارها لكتاب بعنوان " لماذا خلعت النقاب "كشفت فيه عن أهوال كثيرة تعرضت لها من أبنائها وزوجها وشقيقتها بسبب الكتاب وانتقادها للنقاب.



وفي مقدمة الكتاب كشفت الطبيبة أن زوجها السابق وأبو أولادها ينتمي لجماعة الإخوان وكذلك أحد ابنائها فيما يعتنق الأخرين من أبنائها وشقيقتها المهندسة فكرا دينيا متشددا حسب ما وصفت



وفي الكتاب قالت الطبيبة الراحلة " إلى كل الذين تألمواوتحملوا من العذاب والمعاناة فوق احتمال البشر بسبب تحولى الفكرى من الاصولية الى العقلانية العلمية ، والذين أرجو أن يعذرونى ويسامحونى ويتعاطفوا معى ويشعروا بالشفقة من اجلى بعد قراءة كتابى.



وتابعت : إلى ابنى الاكبر الاصولى الذى رفض اقامتى فى منزله وخاف على زوجته ان تتأثر بالعقلانية التى اعتنقها، وإلى ابنى الأوسط الأصولى الذى أفسد حياته الوسواس القهرى ولايستطيع الشفاء منه بسبب الطقوس الدينية.

وأضافت قائلة : إلى ابنى الأصغر الإخوانى الذى قاطعنى ورفض أن يسلم على ويقبلنى منذ سنوات عديدة عجزت عن عدها وحتى هذه اللحظة بسبب تحولى الى العقلانية، وإلى أختى المهندسة المنقبة التى كنت أنا سببا في ارتدائها النقاب وأشعر بتأنيب الضمير والمسؤلية لعدم استطاعتها الخروج من الفخ والمصيدة مثلى.



وتابعت الطبيبة الراحلة في مقدمة كتابها : إلى أختى الصغرى المهاجرة فى كندا، والتى تصمم على ارتداء الحجاب وعلى تنشئة أولادها الثلاثة على الطقوس الدينية الغير عقلانية، وإلى أبو أولادى وزوجى السابق الإخوانى الذى ضحى بعشرة وحب طيلة 25 عاما زواجا وكفاحا مشتركا على الحلوة والمرة وأحال حياتنا الزوجية جحيما لا يطاق لاني تحولت إلى العقلانية وانتهت قصة حب طويلة بسبب الأية "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" .

وبسبب كتابها هذا عانت الطبيبة المصرية من ابتعاد أسرتها عنها ولجأت لجروب على مواقع التواصل تبحث فيه عن حبيب وزوج جديد ، حتى عثرت على شخص مصري يقيم في تركيا ، وسافرت إليه للزواج منه.