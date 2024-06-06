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الجاني وشقيقته المجني عليها
الجاني وشقيقته المجني عليها

خطبت بغير رضاه.. إحالة أوراق قاتل شقيقته إلى المفتي

القاهرة - العربية نت
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قررت محكمة جنايات المستأنف بمحافظة بورسعيد، بإجماع الآراء، اليوم الخميس، إحالة أوراق قاتل شقيقته أمام مسجد الحسين بحي المناخ إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم الأول من شهر يوليو المقبل حتى يرد تقرير مفتي الديار المصرية.

صفق لدى سماعه الحكم بإعدامه

وكان المُدان فاجأ الحضور عقب النطق بالحكم أول درجة في جلسة 13 مارس 2024 بمعاقبته بالإعدام شنقًا بالثبات والتصفيق داخل قفص الاتهام في مشهد غريب أمام عدسات الكاميرات وحضور الجلسة.

فريدة عروس بورسعيد
فريدة عروس بورسعيد

قتلها تحت منزلها

تعود أحداث الجريمة إلى شهر سبتمبر عام 2023، والمتهم فيها محمد نبيل السيد دحدح 22 عامًا، بإنهاء حياة شقيقته المجني عليها "فريدة" والملقبة بـ "عروس بورسعيد" وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد أن جاء من محافظة القاهرة بعد غياب طال لمدة عامين.

وأعد لذلك الغرض 3 أسلحة بيضاء عبارة عن سكين كبير وآخر صغير ومطواة، وظل 3 أيام يخطط لموعد وطريقة ومكان جريمته، حتى تمكن من سفك دمائها أسفل منزلها عن طريق عدة طعنات ذبحية وقطعية وطعنية، اعتراضا على خطبتها لأحد الأشخاص من دون موافقته.

رفضت فسخ خطبتها فقتلها

وتبين أن الفتاة تعمل في محل لبيع واستئجار فساتين الزفاف في إحدى القرى السياحية، وارتبطت بقصة حب مع أحد الشباب وتوجت بإعلان خطبتهما، فيما كشفت التحريات أن القاتل رفض هذه الخطبة وطالبها بفسخها، لكنها رفضت ولذلك قرر ذبحها والتخلص منها.

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"جريمة لا تقدم عليها الدواب"

ووصفت النيابة العامة في مرافعتها في جلسة ماضية الجريمة، بأنها جريمة لا تقدم عليها الدواب، مضيفة: "أبشع جريمة عرفتها الإنسانية حيث تجرد المتهم من جميع مشاعر الإنسانية وتعدى على شقيقته بوحشية ولكنه أسوأ من الوحوش أنفسهم".

كما قال ممثل النيابة: "قلبه حجر لم يلن لأخته، وأعد عدته ودرس فريسته وعاين محل الواقعة مرارا وتكرارا، ولم يكن لها في قلبه أي معنى من معاني الأخوة، فلقد ظن أنه يملكها ويملك السيطرة عليها وتقييم سلوكها، فتصدى له والدهما.. فغرق المتهم في غرام نفسه وعواطف شريرة تنبع من الكراهية وخطط ونفذ جريمته".

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