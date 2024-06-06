مصري نوبي يثير ضجة حول العالم.. بهدية قدمها لويل سميث

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لا شك أن شعبية الممثل الأميركي ويل سميث واسعة في جميع أنحاء العالم، جراء أفلامه الشهيرة التي تصدرت مرارا شبابيك التذاكر.

لكن اسمه تصدر الترندات هذه المرة بسبب أحد المعجبين المصريين.

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فقد نشر سميث أول أمس فيديو على حسابه في إنستغرام أثناء تذوقه عددا من الأكلات اللذيذة في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض.

لكن أثناء مروره على "بوفيه" الطعام، فاجأه أحد العاملين في فريق تقديم الطعام بالفندق بهدية لطيفة. إذ قال له الشاب المصري "اسمح لي أن أقدم لك هدية صغيرة"، ثم أخرج من جيبه سوارا وقدمه لسميث.

"أنا نوبي"

فترك الممثل طبقه، وأمسك السوار الفضي، مبديا إعجابه به، وشاكرا العامل على لفتته اللطيفة تلك.

فيما قال الشاب: "أنا نوبي من جنوب مصر وهذا السوار يدل على الأصالة".

وارتدى سميث السوار بمساعدة الشاب المصري، قائلا "رائع .. جميل جدا"، كما اقترب من الكاميرا ليظهر سواره في معصمه مردفا "أحب ذلك".

إلى ذلك، سأل الممثل الشهير العامل عن اسمه فرد عليه "مشتاق"، ثم شكره وصافحه بامتنان.

فخر بالجذور

في حين تفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو بشكل كبير، حيث أبدى بعضهم إعجابهم بالسوار وبلفتة المصري وفخره الواضح بجذوره، ولباقته الواضحة.

بينما عبر آخرون عن إعجابهم برد فعل الفنان سميث، الذي ترك طعامه ليبدي إعجابه بالهدية، بل يرتديها في الحال في اهتمام وتواضع.