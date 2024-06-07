أعاد أموالاً مرمية على الطريق.. سائق توكتوك يشغل مصر

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شغل سائق "توكتوك" من محافظة الأقصر جنوب مصر، العديد من المصريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعدما أعاد مبلغاً كبيرا من المال لصاحبه.

فبعد أن عثر السائق محمد يحيى على 350 ألف جنيها داخل حقيبة سوداء ملقاة على الطريق بقرية النمسا التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر أمس الأول، راح يبحث عن صاحبه لإيصال الأمانة.

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لم يدفعه الفضول لعد المبلغ

وقال يحيى إنه عثر على الحقيبة سوداء ملقاة بالقرب من مدخل صحراوي، فالتقطها وحين فتحها فوجئ بمبلغ مالي كبير، مع خطاب تحويل طبي لأحد المستشفيات، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

كما أكد أن الفضول لم يدفعه لعد المبلغ، لأنها ليست أمواله.

وبعد مرور ساعة من عثوره على المال، مرت سيارة فسأل ركابها عن حقيبة سوداء ضاعت منهم في تلك المنطقة، فيما بدا القلق واللهفة عليهم.

حينها أنكر يحيى في البداية عثوره على الحقيبة حتى يختبر الأسرة وراح يطرح على الركاب بعض الأسئلة ليتأكد من أنهم أصحاب المال الأصليين، حسب قوله.

خطاب طبي كان كلمة السر

فشكل الخطاب الطبي كلمة السر التي أكدت صحة كلام تلك العائلة. إذ أوضح محمد أن الرجل أخبره أن الحقيبة تحتوي على مبلغ من المال ومستند خطاب طبي مختوم من أحد المستشفيات.

فتأكد عندها سائق التوك توك من أنهم أصحاب المبلغ وارتاح قلبه.

إلى ذلك، وصف السائق الفرحة العارمة التي غمرت صاحب الحقيبة، والذي تبين لاحقا أنه كان قادما من القاهرة مع أسرته لعلاج أحد أبنائه في المستشفى العام.

في حين سارع الأب إلى تقديم جزء من المبلغ للسائق نظير أمانته، إلا أنه رفض.

ضجة على مواقع التواصل

وأحدثت تلك القصة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الكثيرون على أمانة سائق التوكتوك، الذي رفض الاستيلاء على المبلغ الكبير الذي يمكنه من حل مشكلاته المادية وسداد ديونه، لكن أمانته منعته من التفريط بما ليس له.