إحالة اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء للمحاكمة في مصر.. بهذه التهم

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أحالت النيابة المختصة في مصر، اليوتيوبر حمدي جابر وزوجته وفاء إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

وحددت المحكمة جلسة السبت المقبل 8 يونيو الحالي، لنظر أولى جلسات المحاكمة.

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كما نسبت النيابة للمتهمين تهمة الاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية في المجتمع، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

الحصول على المال

وأوضح فرحات، في بلاغه أن اليوتيوبرز الشهير أنشأوا عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال.

كما بين في البلاغ أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني.

وبين البلاغ أيضاً أن البنك المركزي حذر من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة.

كذلك أضاف البلاغ: "ومن حيث قانون الدولة المصرية؛ فلقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، على أنه: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، من دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها".

ضجة وعودة إلى مصر

يذكر أن اليوتيوبر الشهير حمدي جابر وزوجته وفاء، أثارا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانهما عودتهما إلى مصر بعد غياب دام 3 سنوات.

وحمدي جابر، 37 عامًا، مهندس مدني تخرج في كلية الهندسة، لكنه ترك مهنة الهندسة واتجه إلى صناعة المحتوى عبر يوتيوب.

كما يشارك الثنائي مع متابعيهما تفاصيل حياتهما اليومية، مع أبنائهما الخمسة (طفلتان وثلاثة أولاد).

وحقق حمدي ووفاء نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، حيث حصدت فيديوهاتهما ملايين المشاهدات، ما دفعهما لافتتاح مطعم خاص بهما يحمل اسمهما "حمدي ووفاء".