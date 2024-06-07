عنّف زوجته فهربت.. شهادات صادمة لجارة "سفاح التجمع"

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لا تتوقف التطورات في قضية "سفاح التجمع"، الذي قتل فتيات وعذبهن وألقى بجثثهن في الصحراء. فكل يوم تكشف المزيد من المفاجآت المثيرة والغريبة في واحدة من أبشع الجرائم في مصر.

وفي تصريحات صادمة، كشفت صديقة طليقة السفاح كريم مسلم، وتدعى سمر وتعمل مضيفة طيران، عن أن كريم مسلم كان يضرب زوجته ويعاملها بطريقة غير آدمية.

ضرب زوجته وطردها من المنزل

وقالت إن المتهم وزوجته كانا يقطنان أحد التجمعات السكنية الكبيرة الشهيرة على طريق السويس، وكانا جارين لها قبل انتقالهما إلى منطقة التجمع الخامس.

كما أوضحت أن زوجة السفاح "لبنى" مكثت لديها في منزلها مدة شهر كامل، هربا من ضرب كريم لها، وفقا لتصريحاتها للصحافي عبد الرحمن صافي في برنامج "مذيع مصر".

وأضافت أنها تلقت مكالمة من "لبنى" بأحد الأيام قبل سنوات، تبكي فيها وتخبرها أن كريم ضربها وطردها من المنزل، وكانت الوقت متأخرا في الليل، فاستقبلتها في منزلها، وشاهدت آثار الضرب المبرح والكدمات على وجهها، وطلبت منها "لبنى" عدم إخبار زوجها بمكانها.

تحاول رؤية ابنها من خلف النافذة

وأضافت الصديقة أن زوجة السفاح كانت تشتاق لطفلها الذي كان بصحبة والده، وكانت تحاول رؤيته من خلف النافذة بهدوء حتى لا يشعر بها أحد أو يكتشف "السفاح" مكان تواجدها.

وشددت على أن لبنى طيبة القلب وضعيفة ولا تجيد مواجهته أو التعامل معه، وأنها كانت تحتمل عنفه معها من أجل طفلها.

وأكدت سمر أن "لبنى" لم تكن تجيد العربية، حيث عاشت معظم سنوات حياتها في بريطانيا، لأب وأم منفصلين، وأن هذا الأمر جعلها من دون أصدقاء تلجأ لهم في مصر، كما أنها لم تكن على دراية بحقوقها كزوجة بحسب القوانين المصرية.

ونفت صديقة الزوجة، حمل كريم مسلم للجنسية الأميركية، وقالت إنه تزوج بـ"لبنى" من أجل الحصول على الجنسية البريطانية.

شوه سمعة زوجته

كذلك كشفت أن المتهم عمل على تشويه سمعة زوجته بعد هروبها منه بسبب العنف، إذا قال لها واصفاً زوجته بأنها "عاهرة"، مشككاً بمكان وجودها في الوقت الذي كانت فيه زوجة السفاح لديها في المنزل.

وقالت سمر، إن زوجة السفاح روت لها عن قتل كريم لكلبهما في بورسعيد، حيث أعطاه مادة سامة، وتركه يتألم حتى فارق الحياة، وأنها لم تكن تعلم قبل الزواج أن هذه ستكون حياتها معه في مصر.

وأكدت صديقة الزوجة أن "لبنى" كانت مجتهدة وتعمل طوال الوقت من أجل توفير المال، حيث كانت هي من تصرف على كريم وابنهما، وأنه كان يقود سيارة اشترتها زوجته بمالها.

ولفتت سمر إلى أن جارتها وصديقتها "لبنى" هربت إلى لندن بعد أن خطف كريم نجلهما، وأنها هناك مع والدتها، التي ترفض سفرها إلى مصر أو أي تواصل لها مع كريم بسبب أفعاله.

بيع الفيديوهات

وكانت قوات الأمن قد عثرت على كاميرات فيديو موزعة في عدد من الأماكن في الغرفة المعزولة، التي كان يقتل فيها ضحاياه تقوم بالتصوير بجودة 4K، فضلا عن العثور على كاميرات أخرى في السيارة الخاصه به.

وبعد مواجهة المتهم أثناء التحقيق معه في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري جنوب ثان بورسعيد، اعترف بأنه كان يقوم بتصوير جرائمه بقتل الفتيات وتعذيبهن وبعد ذلك يقوم بعرضها من خلال بث مباشر بمواقع "الدارك ويب"، وذلك للحصول على المال.

كذلك أكد المتهم أنه كان يقوم بنزواته السادية أيضاً عن طريق نفس المواقع وبيعها وتصوير كامل جرائمه وإلقاء جثامين الضحايا بالكاميرات المتواجدة في سيارته خلال بث مباشر.

وقال المتهم في التحقيقات إنه يقوم بالدخول على مواقع الدارك من وقت تواجده في أميركا، وبعد مروره بأزمات مالية كبيرة، حيث جنى من تلك المشاهدات الكثير من الأموال.

كما اعترف بأنه كان يقوم ببيع فيديوهات أخرى مثل الممارسات السادية، وتناول المنشطات الجنسية أثناء جرائمه، موضحاً أنه كان حريصا في تلك الفيديوهات على عدم إظهار ملامح وجوه الضحايا أو وجهه لعدم التعرف عليه أو عليهن.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "سفاح التجمع" المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية في مايو/أيار الماضي.

وكشفت جهات التحقيق أنه كان يقوم باستدراج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة ويمارس معهن الرذيلة ويجبرهن على تعاطي مواد مخدرة ثم يعذبهن ويقتلهن ويتخلص من الجثث.