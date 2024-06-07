غموض حول العثور على 3 جثث لسودانيين في مصر

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عثر أهالي أسوان، اليوم الجمعة، على 3 جثث لسودانيين بمنطقة جبلية في المدينة الواقعة في أقصى جنوب مصر.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بالعثور على 3 جثث لسيدتين وطفل صغير، في منطقة وادي العلاقي الجبلية بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم نقلهم إلى المشرحة.

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وتبين من التحريات الأولية أن الجثث لسيدة سودانية تدعى فوزية حسن محمد، 68 عامًا، وصالحة داود، 45 عامًا، ومحمود محمد 12 عامًا.

فيما تكثف السلطات جهودها لمعرفة سبب وفاتهم وهل تعرضوا لحادث أم جريمة قتل، وما سبب تواجد الجثث في هذه المنطقة.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وكلفت أجهزة الأمن بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.