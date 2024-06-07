في أحضان قلعة تاريخية.. جميلة عوض تحتفل بزفافها بفستان ملكي رقيق
بالصور.. زفاف جملة عوض بحضور نجوم الفن
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
احتفلت الفنانة جميلة عوض، مساء أمس الخميس، بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور عائلتها وعدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني.
فستان طويل من الدانتيل المطرز
وارتدت جميلة فستانا أبيض طويلا من الدانتيل الرقيق المطرز مفتوح الظهر مع أكمام طويلة أنيقة، أما الطرحة فكانت طويلة من الشيفون المطعم بالدانتيل المطرز، مع تسريحة شعر بسيطة كلاسيكية ومجوهرات ماسية راقية.
كما حرصت جميلة على نشر مرحلة التحضير والمكياج قبل الزفاف مع متابعيها عبر صفحتها على موقع "إنستغرام".
أجواء ملكية في أحضان القلعة
أما عن أجواء الحفل فكان ملكيا بامتياز، حيث موقع الزفاف داخل قلقعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية العريقة، وجنبات مسجد محمد علي الملحق بالقلعة بزخارفه الرائعة وأعمدته الرخامية فائقة الجمال.
وقد بدأ الحفل بدخولها مع والدها المخرج عادل عوض وهو يسلمها لعريسها مع المزمار البلدي.
كوكبة من النجوم
وحضر الحفل كوكبة من النجوم من بينهم الفنانة يسرا، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وهشام ماجد، وشيكو، وميرفت أمين، ولبلبة، وأمينة خليل.
وأحيا الحفل كوكبة من نجوم الغناء بينهم أحمد سعد، ومصطفى قمر، وآبو وسط أجواء من البهجة والفرحة.
وظهرت جميلة وعريسها وهما يرقصان على نغمات الأغاني مع النجمات يسرا ولبلبة وسط تصفيق حار من جميع الحضور.
حنتها وقرانها في أجواء بسيطة
وكانت جميلة قد احتفلت بالأمس بحفل حنتها في حفل بسيط وسط عائلتها وأصدقائها، كما احتفلت بعقد القران يوم الاثنين الماضي، حيث شاركت صورا من داخل الحفل عبر موقع إنستغرام.
جميلة عوض هي حفيدة النجم الراحل محمد عوض، ووالدها هو المخرج الشهير عادل عوض، ووالدتها هي الممثلة من أصول لبنانية راندا عوض.
وشاركت جميلة عوض في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية الهامة، حيث كانت بدايتها من خلال مسلسل "تحت السيطرة"، الذي لاقى نجاحا كبيرا، وشاركت في بطولة مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وأفلام "هيبتا" و"سبع البرمبة"، و"الضيف"، وغيرها من الأعمال الناجحة.
-
"ابنة قلبي تتزوج من تحب".. شيريهان تحتفل بزفاف فنانة شهيرة
بصورة لافتة وكلمات مؤثرة، أعربت نجمة الاستعراضات المصرية شريهان عن سعادتها وفرحتها ...
ثقافة وفن
-
إحالة اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء للمحاكمة في مصر.. بهذه التهم
أحالت النيابة المختصة في مصر، اليوتيوبر حمدي جابر وزوجته وفاء إلى المحاكمة أمام ...
مصر
-
"مفترق طرق".. هند صبري تلفت الأنظار في النسخة العربية لمسلسل عالمي
امرأة تواجه ظروفا صعبة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والمهنية، وتحاول تجاوز ...
ثقافة وفن