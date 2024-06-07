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نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

"مكنش لاقي شغل".. نجوى فؤاد تنهي جدل تصريحاتها عن الهضبة

القاهرة - مي عبد المنعم
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انتشرت خلال الأيام السابقة، تصريحات للممثلة والراقصة المصرية نجوى فؤاد عن المطرب عمرو دياب، بطريقة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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"مكنش لاقي شغل"

فقد كشفت فؤاد أن دياب كان يغني خلفها وهي ترقص في الفنادق والملاهي الليلية. وأضافت أن "الهضبة" كان لا يملك عملاً، قائلة :"مكنش لاقي شغل".

كما شددت على أنها ذات فضل كبير عليه وعلى نجوميته الحالية.

إلا أن هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، بل أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بين جماهير المطرب المخلصين بالملايين.

وانتفض محبو صاحب "تملي معاك" للدفاع عنه وعن مسيرته الفنية وكفاحه على مدار 40 عاما كاملة، وفق تعبيرهم.

كفاح لا يعيبه

كما أوضحوا عبر التعليقات أن كفاح الهضبة لا يعيبه، وأنه سبق أن قدم هذه الحقائق عن بداياته الفنية البسيطة، وغنائه في الملاهي الترفيهية، والملاهي الليلية، عبر مجموعة من الحلقات تناولت مشوار كفاحه حملت عنوان "الحلم" والتي قدمها عمرو دياب بنفسه وشارك فيها برواية عدد من الوقائع الخاصة ببداياته الفنية.

عمرو دياب
عمرو دياب

فيما انتقد آخرون فؤاد، واعتبروا تصريحاتها مجرد طريقة للفت الأنظار إليها بعد غياب.

"فنان كبير وجدع وبيسأل عليّ"

إلا أن الراقصة المعتزلة عادت وأوضحت اللغط، مؤكدة خلال مداخلة لها ببرنامج "الصراحة"، أن دياب ولد فنانا كبيرا منذ بداياته، وأنها تعتبره أخا أصغر لها.

كما أضافت قائلة: "عمرو دياب فنان كبير وجدع، ومن الناس اللي بتسأل عليا في مرضي، والكلام المنتشر ليا غير حقيقي ولا يصح". وشددت على أن التصريحات المنسوبة لها غير صحيحة، بل مجرد "فبركة" و"شائعات" أطلقها مغرضون بهدف حصد المشاهدات.

يذكر أن هذه الأزمة كانت خلقت بلبلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن أنهتها النجمة مكذبة الفيديو وكل ما أشيع بعده.

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