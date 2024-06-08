على طريقة سفاح الجيزة.. مصري يقتل زوجته ويدفنها بالمطبخ

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على غرار سفاح الجيزة، قام شخص بمحافظة الغربية في مصر بقتل زوجته ودفنها أسفل أرضية المطبخ داخل شقة الزوجية، وتم اكتشاف الواقعة بعد أسبوع من ارتكابها.

وكانت قوات الأمن تلقت بلاغا من الجيران يفيد بوجود انبعاثات رائحة كريهة، وبالفحص تبين وجود جثمان متحلل لسيدة أسفل أرضية المطبخ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على "صبري .م" يبلغ من العمر 35 سنة زوج السيدة بعد التأكد من ارتكابه واقعة قتل زوجته وإنهاء حياتها باستخدام سلاح أبيض "سكين" ودفنها بالطابق الأرضي داخل عش الزوجية طوال أسبوع تقريبا لحين انبعاث روائح كريهة.

خلافات أسرية

وتم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لحين عرضها على الطب الشرعي.

بالتحقيق مع الزوج، اعترف بارتكابه للواقعة وذلك لخلافات أسرية بينهما أدت إلى قيامه بقتلها.

يذكر أن محكمة النقض قامت برفض الطعن المقدم من دفاع سفاح الجيزة، الذي قتل 4 أفراد ودفن جثامينهم في واقعة هزت وصدمت الرأي العام المصري، وكان سفاح الجيزة قد قتل زوجته أيضا ودفن جثمانها داخل المنزل.

وقضت المحكمة، في فبراير الماضي، بتأييد إعدام المتهم قذافي فراج عبد العاطي، كما أيدت في وقت سابق حكمين نهائيين ضده وهما حكم الإعدام في واقعة قتل فتاة الإسكندرية، وحكم المؤبد في قضية تزوير.