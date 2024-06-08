فيديو متداول.. سائق مصري كاد يتسبب في كارثة بطريق رئيسي

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تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو لسائق شاحنة كاد يتسبب بكارثة على طريق رئيسي.

فقد كشف الفيديو أن السائق كان يقود شاحنة محملة بمواسير تغطي مقدمة السيارة وتحجب عنه الرؤية تماماً، معرضاً حياته وحياة الآخرين من المارة والسيارات للخطر.

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وطالب المغردون بسرعة القبض على السائق وتشديد الرقابة على الطرق الرئيسية وضبط المخالفين لقواعد السلامة والأمان.

المركز 18 عالمياً في الترتيب العالمي لجودة الطرق

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر قد أعلن اليوم السبت أن مصر تحتل المركز 18 عالمياً في الترتيب العالمي لجودة الطرق، مؤكداَ أنها تقدمت 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق.

كما أوضح التقرير أن مشروعات إنشاء وتطوير الطرق أدت إلى انخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6%، حيث سجلت 5861 حالة وفاة عام 2023، مقابل 8211 حالة وفاة عام 2016.

وانخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9% ، لتصل إلى 71 ألف مصاب عام 2023، مقارنة بـ 86.5 ألف مصاب عام 2016.