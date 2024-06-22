انقض على 12 شخصاً.. كلب يزرع الرعب في مصر

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أثار كلب مسعور الذعر في إحدى المناطق في صعيد مصر، بعد أن هاجم عدة أشخاص.

فقد عض الكلب الشارد 12 شخصا بينهم أطفال، في عدة مناطق بقرية "الرئيسية" التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

فيما أبلغ السكان مديرية أمن قنا بالحادث لافتين إلى أن الكلب مصاب بداء السعار "مسعور"، وقد هاجم قريتهم.

إصابات متنوعة

أما الأشخاص المصابون فنقلوا إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والمصل اللازم، أمس الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية

وتم تحذير المواطنين من الكلب عبر منشورات على مواقع التواصل وباستخدام مكبرات الصوت التي صدحت في القرية.

كما أوصت السلطات المعنية المواطنين وأطفالهم بعدم الخروج من المنازل، حتى يتم التخلص من الكلب المسعور

في حين بدأ عدد من شباب القرية بتقسيم أنفسهم إلى مجموعات لضبط الحيوان الفالت

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة قنا الذعر من كلب شارد، حيث شهدت قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة في محافظة قنا في يناير الماضي، حادثا مرعبا، إذ عقر كلب ضال ومسعور 19 شخصا وتسبب في إصابتهم. بينما فشل الأهالي في اصطياده أو التخلص منه.